Ağustos ayı cari işlemler dengesi fazla verdi

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2024 tarihine ait cari işlemler dengesini paylaştı.

Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ağustos ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 9 milyar 14 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 911 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

CARİ FAZLA 5 YILIN ZİRVESİNDE

Türkiye'nin cari işlemler hesabı 3 ay üst üste fazla verdi. Bu aynı zamanda cari dengede 2019'dan beri en yüksek fazla olarak kayıtlara geçti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 6 milyar 793 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 475 milyon ABD doları net çıkış ve 14 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 62 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 881 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 412 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet 2 milyar 250 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 114 milyon ABD doları ve 200 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 699 milyon ABD doları net artış kaydetti.

YURT DIŞI BANKALARIN YURT İÇİNDEKİ MEVDUATLARI

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 786 milyon ABD doları net artış ve Türk Lirası cinsinden 1 milyar 160 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 374 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 626 milyon ABD doları ve 133 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler ise 561 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 510 milyon ABD doları net azalış oldu.