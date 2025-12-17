Tescil, bildirim, defter cezalarına yüzde 25,49 zam geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tescil, bildirim ve defter yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanan ceza tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 dikkate alınarak yeniden tespit edildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 25,49 ZAM

Tebliğle, söz konusu kanunda düzenlenen tescil, bildirim, defter yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanan ceza tutarları, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 oranında artırıldı.

SİCİLE TESCİL ETTİRMEYENE 22 BİN 194 BİN LİRA CEZA

Buna göre, sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişiye, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından 22 bin 194 lira ceza kesilecek.

YALAN BEYANA 44 BİN 443 LİRA CEZA

Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara, ticaret ünvanı ve işletme adını kullanma zorunluluğunda ilgili maddeleri ihlal edenlere 44 bin 443 lira ceza uygulanacak.

DEFTER TUTMAYAN YA DA İBRAZ ETMEYENE 88 BİN 997 LİRA CEZA

Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere, belgelerin kopyasını sağlamayanlara, gerekli onayları yaptırmayanlara, ilgili kanunda belirtilen şartlara uygun defterlerini tutmayanlara, usule aykırı olarak envanter çıkaranlara, görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgeleri ibraz etmeyenlere ise 88 bin 997 lira ceza verilecek.

PAY SENEDİ BİLGİSİ VERMEYENLERE 173 BİN 801 CEZA

Pay senedi bastırılmasına dair madde gereğince, hamiline yazılı paylara ve sahiplerine ilişkin bilgileri, ilgili kuruluşa bildirmeyenlere 173 bin 801 lira ceza kesilecek.



