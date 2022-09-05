Ağustosta en fazla üniversite eğitim giderlerinin fiyatı arttı

Bugün TÜİK, ağustos ayına ilişkin enflasyon verisini paylaştı. Buna göre değerlendirilen kriterler içinde en fazla fiyat artışı yüzde 24,24 ile üniversite eğitim giderlerinde yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Enflasyon aylık 1,46 ve yıllık ise yüzde 80,21 oldu.

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 24,24 ile üniversite eğitim giderlerinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8 ile kümes hayvanları etinde görüldü.

En fazla fiyatı artanlar

Geçen ay üniversite eğitim giderlerindeki artışı yüzde 16,72 ile ilaçlar, yüzde 14,21 ile meyve ve sebze suları, yüzde 10,14 ile reçel, marmelat ve bal izledi.

En fazla fiyatı düşenler

AA'nın haberine göre, ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,87 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 9,78 ile pirinç, yüzde 8,51 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 7,22 ile buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı, yüzde 7,09 ile şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri ve yüzde 6,10 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü yüzde 8 ile kümes hayvanları etinde yaşandı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8 ile kümes hayvanları etinde oldu. Bunu yüzde 7,79 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 6,72 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 5,89 ile taze meyveler, yüzde 3,23 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,33 ile kuzu, koyun, keçi eti takip etti.

Ağustosta fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 2,16 ile margarin, yüzde 1,03 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 0,98 ile makarna çeşitleri ve yüzde 0,06 ile kadın giyim sıralandı.