Ağustosta yatırımcıya en fazla BIST 100 kazandırdı

Ağustos 2025'te Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'na göre, yıllık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,60 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,77 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,71 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,33, Amerikan Doları yüzde 0,95 ve euro yüzde 1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

MEVDUAT FAİZİ AĞUSTOSTA YÜZDE 1,21 OLDU

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,21, DİBS yüzde 1,15 ve külçe altın yüzde 0,10 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken Amerikan doları yüzde 0,52 ve euro yüzde 0,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,80 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 14,65, DİBS yüzde 3,70, euro yüzde 2,36 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 3,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

MEVDUAT FAİZİ YILLIK YÜZDE 7,21 OLDU

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 7,94 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,38, euro yüzde 3,63, Amerikan doları yüzde 8,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,23 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.