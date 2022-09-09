Aile, enerji ve eğitim için vereceği devlet desteği 25 milyar lirayı bulacak

Aile, enerji ve eğitim için vereceği devlet desteği 25 milyar lirayı bulacak

Aile destek tutarları, doğalgaz ve elektrik faturalarına destek ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması için ayrılan bütçenin 20-25 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Hükümetin yeni dönemde sosyal yardım paketi kapsamında enerji ve aile destek tutarları artırılacak.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanacak.

Aile, enerji ve eğitim destekleri

Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir araya gelerek aile, enerji ve eğitim destekleri olmak üzere 3 sac ayağından oluşacak paketin detaylarını görüştü.

Sosyal Yardım Paketi'nin detaylarını ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Aile destek programı tutarı artırılacak

AA'nın haberine göre; mevcut durumda 450-600 lira arasında değişen miktarlarda olmak üzere 12 ay süreyle ödenen Aile Destek Programı tutarları ile bundan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor.

Bugüne kadar, program kapsamında, 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıfları aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon lira ödendi.

Doğalgaz ve elektrik tüketim destekleri

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde de Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı için vermişti. Erdoğan, bu yıl da sürdürülecek desteğin kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere yüzde 5 fazlasıyla yapılacağını açıklamıştı.

Program kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden devam ediyor. Yılda 2 kez yapılan ödemeler kapsamında hanelere 450-1150 lira arasında destek sağlanıyor. Söz konusu desteğin ve destekten yararlanan hanelerin artırılması hedefleniyor.

Enerji tüketim desteği artırılacak

Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da 1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek veriliyor. 2 bakanlığın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde enerji desteklerinden yararlanan nüfus sayısı ve tutarlarının artırılması planlanıyor.

Eğitim desteğiyle kırtasiye yardımı

Yeni bir destek paketi olarak sunulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu eğitim desteği kapsamında da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından farklı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kırtasiye yardımı yapılacak.

25 milyar liralık destek sağlanacak

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, hükümetin yeniden düzenlediği sosyal desteklerin toplam 20-25 milyar liraya ulaşacağı hesaplandı.