Leipzig, Borussia Dortmund önünde zorlanmadı

Almanya Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Red Bull Arena'da oynanan müsabakada kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi takım Leipzig oldu.
Leipzig, 4 golle kazandı
Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 23. dakikada Lois Openda, 45+2'de Benjamin Sesko, 46. dakikada Mohamed Simakan ve 80. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti.
Borussia Dortmund'un tek golünü ise 20. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Dortmund'da Salih Özcan, ilk başladığı maçta 63 dakika sahada kaldı.
Dortmund 57 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 62'ye yükseltirken, Borussia Dortmund 57 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Leipzig deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşırken, Borussia Dortmund evinde Augsburg'u ağırlayacak.
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