Aile hekimliklerinden sağlık raporu almak ücretli oldu

Haber Merkezi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 13 Haziran'da Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Değişiklik'le ilgili bilgilendirme yayımladı.

Bu bilgilendirmeye göre değişiklikler 15 Haziran'da yürürlüğe girdi.

Tarifenin amacı; "Bakanlık bünyesindeki sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesinde yer alan sağlık hizmet sunucularını, belediye hastaneleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin (ön tanı, tanı, tedavi, tıbbi rehabilitasyon, acil sağlık hizmetleri ile sağlık turizmi) fiyat tarifeleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi." olarak açıklandı.

ZORUNLU RAPORLAR ÜCRETSİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Vatandaşların genel sağlık muayenesi kapsamında alınan zorunlu raporlar ücretsiz kalırken, özel amaçlı sağlık raporları için ücretlendirme uygulanmaya başlandı.

AİLE HEKİMLİKLERİNDE RAPOR ÜCRETİ: 250 LİRA

Fiyat Tarifesi'nde de "Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği): Aile hekimliğinde Ücret Karşılığı Sunulacak Hizmetlere İlişkin Usul ve Esaslara göre işlem yapılır." denilerek, bu hizmetin karşılığı olarak da 250 lira talep edileceği belirtildi.

YENİ RAPOR ÜCRETLERİNİN LİSTESİ

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 lira

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 lira

Sağlık Kurulu Raporu -1.250 lira

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu -1.500 lira

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 lira

Sürücü Raporları iki Branş - 450 lira

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu -750 lira

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf I - 5 bin 250 lira

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf II 3 bin 750 lira

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu (Sivil Vatandaş) - 3 bin 750 lira

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi 300 lira

RAPOR ÜCRETİ İNTERNETTEN ÖDENİYOR

Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.