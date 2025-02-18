Aile ve Gençlik Fonu'na 56 bin 256 çift başvurdu

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla geçen yıl "Aile ve Gençlik Fonu" kuruldu.
İLK BAŞVURULAR DEPREMZEDE GENÇLERDEN OLMUŞTU
Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı.
150 BİN LİRALIK KREDİ
Söz konusu fon kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.
BAŞVURU NOKTASI
Başvurular, "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden alınmaya devam ediyor.
Haftanın en yüksek başvuru sayısına ulaşılan fona bugün itibarıyla Türkiye genelinde toplam başvuru sayısı 56 bin 256 oldu.
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