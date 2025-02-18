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Aile ve Gençlik Fonu'na 56 bin 256 çift başvurdu

Aile ve Gençlik Fonu'na 56 bin 256 çift başvurdu Aile ve Gençlik Fonu'na 15 Şubat 2024'ten bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte 56 bin 256 çiftin başvurduğu belirtildi.