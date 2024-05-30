Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca gençlere kredi desteği sunulması adına hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar yapılan başvuru sayısı açıklandı.

AA

Türkiye'de aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuru sayısı hakkında bilgi verdi.

150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylananlara 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayısı 9 bin 485'e ulaştı.

Başvurular 15 Şubat'ta alınmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat itibarıyla alınmaya başlandığını hatırlattı.

Danışmanlık ve eğitim programları

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile yeni evlenecek gençlerin evlilik süreçlerinde ihtiyaç duyacakları ekonomik destek ile evlilikte karşılaşabilecekleri olası iletişim sorunlarına yönelik danışmanlık ve eğitim programlarının sunulmasının amaçlandığını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Projenin ilk defa uygulanacak olması nedeniyle pilot illerin belirlenmesinde depremin etkilediği alan genişliği göz önünde bulundurularak Adıyaman, Gaziantep (Sadece Islahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde başlatılması planlanmıştır.

Depremden etkilenen iller pilot bölge oldu

Göktaş, pilot uygulama sonrasında gerçekleştirilecek değerlendirme ile öncelikli olarak depremden etkilenen diğer iller olmak üzere ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)