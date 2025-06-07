Aile Yılı'na özel 5 bin faaliyet

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen 2025 "Aile Yılı" kapsamında, 81 ilde etkinlikler düzenleniyor.

Faaliyetler, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle hayata geçirildi.

Aile Yılı'nda vatandaşların doğrudan hayatlarına dokunacak müjdelerin sürdürüleceği bildirildi.

GENÇLERİN YUVA KURMA SÜREÇLERİNE DESTEK VERİLDİ

"Ailenin güçlendirilmesine kalıcı katkı sağlama" hedefiyle hareket eden ilgili bakanlıklar, ailelere ekonomik fayda sağlayan faaliyetleri kapsamında pek çok iş birliği gerçekleştirdi.

YAPILAN FAALİYETLERDEN BAZILARI

-Ailelere şehirler arası tarifeli yolcu taşıma ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim.

-Tren seyahatlerinde ve Türk Hava Yolları'nın yurt içi uçuşlarında ailelere özel indirimler.

-Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinema salonlarında yüzde 40'a varan halk günü indirimleri.

-Yüzde 50 Hibeli Mikrokredi desteği, ücretsiz fidan desteği ve tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80'e varan indirim.

-"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında ülke genelindeki firmalarla indirim protokolleri imzalayarak, gençlerin yuva kurma süreçlerine destek verildi.