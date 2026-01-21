Yatırımcılar riskten kaçtıkça Bitcoin değer kaybediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kripto para birimleri arasında en fazla işlem gören Bitcoin jeopolitik gerginliklerin gölgesinde kaldı.

Son dönemde yükseliş seyrine giren para birimi riskle varlık olma özelliğinden dolayı gerilemeye başladı.

Güne yüzde 1,1 düşüşle başlayan Bitcoin 1.018,5 dolar kaybederek 89 bin 871,9 dolara geriledi.

RİSKLİ ORTAM BITCOIN'E YARAMIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesine ilişkin sert tutumu ve Avrupalı liderlerden gelen misilleme sinyalleri, yatırımcıların piyasalardaki riski yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olan New York borsası, dünkü işlemlerde satış baskısı yaşadı.

YATIRIMCILAR RİSKTEN KAÇIYOR

Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimiyle altın rekor kırarken, ABD tahvillerindeki satış baskısı dikkati çekti.

ABD Başkanı, bu konuda kendisine destek vermeyen 8 Avrupa ülkesine 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Trump, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.