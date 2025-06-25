AK Parti’den emekli maaşlarıyla ilgili çalışma

4 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz iyileştirmeleriyle ilgili hükümetten açıklama geldi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaklaşık 4 milyon emeklinin en düşük maaşı aldığına dikkat çekerek, bu konuda yürütülen çalışmaların sürdüğünü ve kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Genel Kurul’da grubu bulunan partilerin temsilcileri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı NATO Zirvesi'nin sadece Türkiye açısından değil, küresel güvenlik açısından da önemli bir süreç olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE, GÜVENLİK ÜRETEN BİR ÜLKE"

Türkiye’nin artık sadece güvenlik tüketen değil, güvenlik üreten bir ülke olduğunu belirten Usta, “NATO platformlarında da milletimizin onurunu ve devletimizin çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz” dedi.

İran ile İsrail arasında duyurulan ateşkes mutabakatını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Usta, “Ancak Gazze’de sivillerin katledildiği bir ortamda hiçbir anlaşma kalıcı olamaz. Türkiye olarak sadece ateşkesi değil, Filistin halkının haklarını temel alan bir barışı savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Usta, şunları söyledi: