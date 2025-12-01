Girişimci Akademisi eğitimleri Adana’da sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadın girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerileri ve kapasitelerini artırmak ve aynı zamanda iş hayatındaki sürdürülebilir varlıklarını güçlendirmek amacıyla gerçekleşen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Tunceli ve Ordu’nun ardından şimdi de Adana’da gerçekleşecek.

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarında gelişimini desteklemek hedefiyle yoluna devam ediyor.

Adana’daki kadın girişimcilerin katılımı ile 18 Aralık tarihinde başlayacak olan akademi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi(AOSB) ve AOSB Kadın Sanayiciler Platformu iş birliğiyle gerçekleşecek.

EĞİTİMLER SINIRLI KONTENJANLA GERÇEKLEŞECEK

18 Aralık 2025-19 Ocak 2026 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla düzenlenecek eğitimler için başvurular, 14 Aralık 2025’e kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresinden yapılabilecek. Eğitimler Adana Organize Sanayi Bölgesi Salonu’nda ve Zoom Cloud Meetings Platformu üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi’nin deneyimli akademisyenleri ve alanında uzman profesyonelleri tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verilecek.

Katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda bilgi edinecekler.

2006'DAN BUGÜNE

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA’nın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sertifikanın sahibi olacak.