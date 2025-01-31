Akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi: Motorin fiyatlarında indirim

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Motorinde beklenen indirim geldi...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Son olarak motorine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti.

MOTORİNE 89 KURUŞ İNDİRİM

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlere göre, motorin fiyatları düşerken benzin ve LPG fiyatlarında ise değişikliğe gidilmedi.

Bu kapsamda bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 89 kuruş indirim yapıldı.

TABELALARDAKİ DEĞİŞİM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte, 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Türkiye’nin 3 büyükşehrinde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46.31 TL

Motorin: 46.45 TL

LPG: 26.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46.16 TL

Motorin: 46.34 TL

LPG: 25.89 TL

Ankara

Benzin: 46.82 TL

Motorin: 47.12 TL

LPG: 26.39 TL

İzmir

Benzin: 47.19 TL

Motorin: 47.50 TL

LPG: 26.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.