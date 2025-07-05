Akaryakıtta ÖTV artışının pompa fiyatlarına etkisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hesaplamalarına göre, akaryakıt özel tüketim vergisindeki (ÖTV) değişikliğin enflasyona etkisi belli oldu.

Akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV tutarlarında 3 Temmuz itibarıyla yapılan yasal artışın ortalama pompa fiyatlarına etkisinin yaklaşık yüzde 4,2, temmuz tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin ise 0,14 puan olması bekleniyor.

ÖTV'NİN AKARYAKIT POMPA FİYATINA ETKİSİ

Buna göre, ocak-haziran döneminde Yİ-ÜFE'nin yüzde 15,71 artmasıyla yapılan düzenlemenin, akaryakıt pompa fiyatlarına ortalama yüzde 4,2 etki etmesi öngörülüyor.

TÜKETİCİ ENFLASYONUNA ETKİSİ

Bu artışın temmuz ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin ise 0,14 puan civarında kalması bekleniyor.

AKARYAKIT ÖTV'Sİ YENİDEN BELİRLENDİ

Akaryakıt ürünlerindeki maktu vergi tutarı, ÖTV Kanunu uyarınca, ocak ve temmuzda TÜİK tarafından ilan edilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirleniyor.

Söz konusu tutarlar da bu kapsamda 3 Temmuz'da yeniden tespit edildi.

Akaryakıt fiyatlarının ana belirleyicisi küresel petrol fiyatları olurken, piyasa beklentileri temmuzda da dezenflasyon sürecinin devam edeceği yönünde.