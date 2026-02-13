Akbank’tan sürdürülebilirlikte global ölçekte güçlü performans

Akbank, 2025 yılına ilişkin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını paylaşarak sürdürülebilirlik yolculuğundaki ilerlemesini ortaya koydu.

Konuya ilişkin açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür şunları söyledi:

2025 yılında da sürdürülebilirliği stratejik bir dönüşüm başlığı olarak ele almaya devam ettik. Bu doğrultuda sürdürülebilir finansman alanında 2025 yılında 265 milyar TL katkı sağladık. 2020 yıl sonundan bu yana sunduğumuz sürdürülebilir finansman 681 milyar TL’ye ulaştı. Böylece 2030 yılı için açıkladığımız 800 milyar TL hedefimize güçlü adımlarla ilerlemeyi sürdürdük. ÇSY temalı ve ÇSY skorlu fonlarımızın hacmi ise 392 bin yatırımcıyla 36 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu da sürdürülebilirliğin hem kredi tarafında hem de yatırım tarafında kalıcı bir finansal davranışa dönüştüğünü gösterdi.

“CDP’DEN ÜÇ ALANDA ‘A’ NOTUYLA DÜNYADAKİ SAYILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERLERİ ARASINDAYIZ”

“Şeffaf sürdürülebilirlik anlayışımız, CDP tarafından üç ayrı alanda birden ‘A’ notu almamızla uluslararası düzeyde de tescillenmiş oldu. İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Orman kategorilerinde ulaştığımız bu notlarla dünyada bu başarıya erişebilen sayılı kurumlar arasında yer aldık.”

“ÖNCÜ İŞLEMLERLE SAĞLADIĞIMIZ FİNANSAL KAYNAKLARLA KAPSAYICI BÜYÜMEYİ DESTEKLİYORUZ”

Yıl sonu itibarıyla yurt dışı borçlanmamızın yüzde 46’sı sürdürülebilir olarak gerçekleşti. Bu alanda hayata geçirdiğimiz öncü işlemlerle sektörümüze ilkleri de kazandırdık. Asya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nun Türkiye’de onayladığı ilk özel sektör işlemi kapsamında sağladığımız kaynakla, başta kadın KOBİ’ler olmak üzere depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelere destek sunmaya başladık. Dünyanın ilk dijital cinsiyet eşitliği tahvilini IFC’ye ihraç ederek teknoloji temelli finansal inovasyonu somut sosyal etkiyle buluşturduk.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ FİNANSMANLA BÜYÜTTÜK”

Mavi finansman, yeşil yatırımlar, sürdürülebilir proje finansmanı ve sürdürülebilir tarım finansmanı odağımızı kararlılıkla sürdürdük. Özellikle proje finansmanı portföyümüz bu dönüşümün en güçlü kaldıraçlarından biri oldu. Yıl sonu itibarıyla desteklediğimiz otel portföyünün neredeyse tamamı mavi finansman kapsamındaki projelerden oluşurken, toplam yeşil kredi bakiyemizin yüzde 69’u proje finansmanı kredilerinden sağlandı. Öte yandan, Ankara–Kırıkkale–Delice Otoyolu projesinde finansör ve sürdürülebilirlik ajanı olarak yer alarak çevresel ve sosyal kriterleri proje finansmanının merkezine entegre ediyoruz. Antalya–Alanya Otoyolu Projesi’nde ise finansör ve teminat temsilcisi rollerimizle uzun vadeli ekonomik ve çevresel etki yaratacak bir yatırım modeline katkı sunuyoruz.

“KOBİ VE GİRİŞİMCİLERLE BİRLİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ”

Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın KOBİ’lerin ve girişimcilerin güçlenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla 2025 yılında kadın KOBİ müşteri sayımızı yüzde 11 artırarak hedefimizin üzerine çıktık. 2022’den bu yana kadınlara ait işletmelerde müşteri tabanımızı iki katın üzerine, kredi bakiyemizi ise sekiz katına taşımamız kapsayıcı yaklaşımımızın güçlü bir sonucu oldu. Bununla birlikte Akbank Dönüşüm Akademisi ile 2022’den bu yana çeşitli eğitimlerle 21 bini aşkın KOBİ’ye ulaşarak onları finansmanın ötesinde çözümlerle destekledik.

“TOPLUMSAL YATIRIMLARIMIZLA GELECEĞE KALICI DEĞER BIRAKIYORUZ”