Akdeniz'den 151,1 milyon dolarlık tarım ürün ihraç edildi

AA

Akdeniz, Türkiye ürün ihracatında önemli bölgelerin başında geliyor.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerine bağlı ihracatlar hakkında bilgi verdi.

Memiş, yazılı açıklamasında, birliklerine bağlı ihracatçıların şubatta 178 bin 950 ton ürünü uluslararası pazarda değerlendirdiğini ifade etti.

151,1 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Dış satımlarının şubatta 151,1 milyon dolar olduğunu aktaran Memiş, "Bakliyatta yüzde 35 artışla 35 milyon dolar, pastacılık ürünlerinde yüzde 7 düşüşle 30,5 milyon dolar, yağlı tohumlarda yüzde 19 artışla 18 milyon dolar ihracat değerine ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

EN FAZLA İHRACAT IRAK, SURİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'A YAPILDI

Memiş, en fazla ihracatın Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'a yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: