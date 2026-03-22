Akın Gürlek: Bilirkişi rapor süresi 29 güne düşürüldü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı'nın bilirkişi sistemine dair "Güvene ve erişilebilirliğe odaklanan vizyonumuzla yeni uygulamaları hayata geçirmeye ve adalet sistemimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bilirkişilik sisteminde kalite ve hızı artıran yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz." mesajını alıntılayıp, bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

"110 GÜN OLAN ORTALAMA RAPOR SÜRESİNİ 29 GÜNE DÜŞÜRDÜK"

Yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Gürlek, bilirkişi sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik.

"RAPORLAMALARI DAHA ŞEFFAF HALE GETİRDİK"

Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık.

BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİNDE YENİ UYGULAMALAR

BİLİRKİŞİ SÜRELERİ KISALDI, 29 GÜNE DÜŞTÜ

Adalet Bakanlığı, bilirkişilik sisteminin daha hızlı, şeffaf ve nitelikli işlemesini sağlamak amacıyla çeşitli uygulamaları hayata geçirdi.

Adalet Bakanlığı, raporların süresinde teslim edilmesi, bilirkişi raporlarının standartlaştırılması ve bilirkişilerin performanslarının ölçülmesine yönelik çalışmalarla sistemin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

DOSYA YIĞILMASI ÖNLENDİ

Bilirkişi raporlarının zamanında mahkemelere ulaşmaması yargı süreçlerinin uzamasın neden oluyordu. Adalet Bakanlığı, bilirkişi raporlarının gecikmesini önlemek amacıyla rapor teslim kontrolü uygulamasına 18 Ocak 2019 tarihinde başladı. Bu uygulama kapsamında raporunu süresinde teslim etmeyen bilirkişilerin yeni dosya almasının önüne geçildi.

Adalet Bakanlığı, aynı bilirkişilerin fazla dosya almasını engellemek amacıyla 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren aylık bakılacak iş sayısı uygulamasını başlattı. Buna göre bilirkişilerin bir ayda alabileceği dosya sayısı normal dosyalarda 30, seri dosyalarda ise 60 olarak belirlendi. Uygulamaların hayata geçirilmesiyle birlikte 2019 yılı öncesinde 110 gün olan ortalama rapor teslim süresi 29 güne kadar düştü.

BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA STANDART OLUŞTURULDU

Adalet Bakanlığı, bilirkişilik hizmetlerinde ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar’ı belirleyerek Bilirkişilik Daire Başkanlığının sitesinden yayımladı. Başkanlık, bu kapsamda ayrıca Bilirkişi Rapor Şablonları ile Bilirkişiler İçin Kontrol Listesi’ni hazırladı. Yapılan çalışmalarla bilirkişi raporlarının daha sistematik, denetlenebilir, standart ve uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte olması hedeflendi.

Bilirkişilik uygulamalarında hakim ve savcıların yararlanabilmesi amacıyla kapsamlı rehberler de hazırlandı. Bilirkişilik mevzuatının incelenmesi sonucu oluşturulan Bilirkişilik Uygulama Rehberi ile birlikte Bilirkişilik Sürecinde Takip Edilecek Adımlar Broşürü hakim ve Cumhuriyet savcılarının kullanımına sunuldu.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRME REHBERİ UYAP SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLDİ

Ayrıca temyiz ve istinaf mercilerinin kararları ile yargı mercilerinin görüşleri dikkate alınarak hazırlanan Bilirkişi Görevlendirme Rehberi, UYAP sistemine entegre edildi. Bu rehber sayesinde dava ve suç türlerine göre bilirkişi görevlendirme süreci kolaylaştırılırken, bilirkişilerin cevaplaması gereken soruların görevlendirme aşamasında otomatik olarak sisteme düşmesi sağlandı.

DEPREM SONRASI ÖZEL DÜZENLEMELER

Adalet Bakanlığı, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesindeki yargı süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi için özel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda deprem nedeniyle yıkılan veya ağır hasar gören binalara ilişkin incelemelerde bilirkişilere rehber olması amacıyla Adalet Bakanlığı, Deprem Nedeniyle Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Binalarla İlgili Delil Toplama veya Delil Tespiti Hakkında Bilirkişilik Kılavuzu’nu yayımladı.

Ayrıca afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde 1 Ocak 2028 tarihine kadar depremle bağlantılı dosyalarda liste dışından bilirkişi görevlendirilebilmesine imkân tanıyan Adalet Bakanlığı, deprem incelemelerinde yoğun görev alan bazı uzmanlık alanlarında ise aylık iş sayısı ve rapor teslim kontrolü uygulamaları geçici süreyle kaldırdı.

BİLİRKİŞİLER İÇİN PERFORMANS SİSTEMİ

Adalet Bakanlığı, bilirkişilerin görevlerini daha etkin ve kaliteli şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla performans değerlendirme sistemine yönelik çalışmalar da başlattı. Bu kapsamda yargı mercilerince bilirkişi raporu alınan dosyalar hakkında verilen karar veya hükmün ardından doldurulmak üzere hazırlanan performans ölçme formu UYAP sistemine entegre edildi.

Elde edilecek veriler doğrultusunda performansı yetersiz bulunan bilirkişilerin sistemden çıkarılması, başarılı bilirkişilerin ise daha fazla dosya alabilmesine imkân tanınması planlanıyor. Bilirkişilerin performanslarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların 2026 yılı içinde belirlenmesi hedefleniyor.

Bilirkişilik sisteminde kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar devam edecek.