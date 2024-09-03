Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesinde yeni gelişme Mersin'de yapımı devam eden nükleer santralin inşaatı için hummalı çalışma devam ediyor. Son olarak da 3'üncü güç ünitesinde bulunan türbin tesisinin temeline beton dökme işleminin tamamlandığı bildirildi.

AA

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), önemli bir aşama daha tamamlandı.

Son aşamaya göre, 3'üncü güç ünitesinde bulunan türbin tesisinin temeline beton dökme işlemi gerçekleşti.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, türbin çalışması sırasında oluşan ağır yüklere dayanabilen masif temelin, aynı zamanda bu yükleri eşit dağıtabilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

"BETONARME ÇERÇEVE VE ÇELİK ÇUBUKLAR İNŞA EDİLDİ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

Bu yapının inşası için 58,2 metreye 20,4 metre boyutlarında ve 5,3 metre yüksekliğinde betonarme bir çerçeve inşa edildi. Çerçeve, dişli bağlantılar kullanılarak birbirine bağlanan 8 ila 36 milimetre çapında yatay ve dikey yüksek mukavemetli çelik çubuklardan oluşuyor.

"TEMELİN TAMAMI 307 TON ARMATÜR ÜZERİNE DÖŞENDİ"

Temelin tamamının 307 ton armatür üzerine döşendiği aktarılan açıklamada, "Beton döşeme tasarım mukavemetine ulaştıktan sonra, Akkuyu NGS mühendisleri türbin-jeneratör ünitesinin montajı için tam ölçekli çalışmalara başlayacak." ifadesi kullanıldı.

İNŞAATIN SON AŞAMASI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, süren inşaat kapsamında şunları kaydetti:

Sürekli betonlama yöntemini kullanarak karmaşık bir geometrik şekle sahip temel yapısına 2 bin 220 metreküp yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen beton döşendi. Tasarım mukavemetini kazanma süresi 56 gün olacaktır. Bu süre zarfında, masif temel yapısının kalitesini artırmak için çok önemli olan kontroller, termal ve nem bakımı gerçekleştirilecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)