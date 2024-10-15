Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde kritik aşama geçildi

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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), inşaat aşaması devam ediyor.

Son olarak da santralde birinci ünitenin türbin tesisinin düşük basınç rotoru montajlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 255 tonluk son basınç rotoru tasarım konumuna yerleştirildi.

ROTOR MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, rotor montajının, köprü vinç yardımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

"ÜNİTE İÇİN MOTOR SÜRECİ ÖNEMLİ"

Montaj sürecinin ünite için önemli olduğunu ifade eden Butckikh, şunları kaydetti: