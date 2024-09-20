Akkuyu NGS'ye TSE onaylı 664 milyon dolarlık yerli ürün Türkiye'nin Mersin'de inşası devam eden nükleer santrali Akkuyu NGS, yapım aşamasında bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağladı. Akkuyu NGS'de yerli ürünlerin kullanılmasında TSE'nin önemli payı var.

AA

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurumun yetkilendirilmesiyle verilen hizmetler sonucu, yaklaşık 664 milyon dolar yerli malzemenin sanayicilerden tedarik edilerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde kullanıldığını bildirdi.

Şahin, NGS inşasında TSE olarak aldıkları iş bitirmeyle Türkiye'de ve uluslararası alanda hizmet vermeyi amaçladıklarını aktardı.

TSE'nin çeşitli gözetim ve eğitim hizmetleri sunduğuna dikkati çeken Şahin, proje kapsamında imalatçıların onaylanmasıyla inşaat, saha, montaj ve imalat denetimleri kapsamında teknik destek sağladıklarını ifade etti.

Şahin, ayrıca bağımsız gözetim şirketi olarak Akkuyu NGS'de yapımı süren tesislerde gözetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini ve ilgili konularda çeşitli eğitimler verdiklerini aktardı.

"TÜRKİYE'NİN NÜKLEER PROJELERİNDE YERLİ KURUMLARIN ROLÜ ARTACAK"

Türkiye'de gerçekleştirilen ve planlanan nükleer projelerde yapı denetim ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Şahin, Sinop başta olmak üzere, ülkede yapılacak NGS'lerde en geniş kapsamda yerli kurum olarak hizmet verme stratejileri olduğunu bildirdi.

TSE MALZEME ONAYLAMA SÜRECİNDE DEVREYE GİRDİ

TSE'nin bu projedeki varlığının, teknoloji ihracatı yoluyla küresel nükleer enerji pazarında yer almasının ve yerlilik payının artırılmasının stratejik ve ticari önemi olduğuna dikkati çeken Şahin, "TSE 7 Ocak 2020'de Ana Malzeme Onay Kuruluşu (MMO) olarak yetkilendirildi. Yerel katkının artırılması için malzeme onay süreçleri titizlikle yürütüldü." ifadelerini kullandı.

"KULLANILAN MALZEMELERİN TESTLERİ YAPILDI"

Şahin, nükleer güvenlik sınıfında olmayan ürünlerde yerel katkıyı artırmak amacıyla malzeme onay kuruluşu olarak uygulama projeleri ve GOST standartları ile ulusal mevzuat arasında karşılaştırma raporları düzenledikleri bilgisini vererek, şunları kaydetti:

TSE'nin yetkilendirilmesiyle verdiğimiz hizmetler sonucunda, yaklaşık 664 milyon dolar tutarında yerli malzeme sanayicilerimizden tedarik edilerek Akkuyu NGS Projesi'nde kullanıldı. Yapı malzemesi ve donatı çeliği için 300 milyon dolar, ekipman üreticilerinden ise 364 milyon dolar yerli malzeme tedarik edilerek projeye katkı sağlandı. Bu malzemelerin tip ve özel testleri enstitü laboratuvarlarımızda gerçekleştirildi ve ürünler belgelendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)