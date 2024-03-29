Akkuyu Nükleer AŞ'den santral şantiyesindeki eylemlere dair açıklama! Çalışmalar aksamadı Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer santralinde yaşanan eylemlerin, işçilerin bağlı olduğu şirketlerden kaynaklandığına ve inşaat şantiyesindeki çalışmaları etkilemediğine dair bilgi verildi.

AA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat alanında işçiler, ödemelerini bağlı bulundukları firmalardan alamadıkları için eylemler düzenliyor.

Yaşanan eylemlerin nedeni ve inşaat sahasındaki çalışma programına etkileri merak ediliyordu.

Şirket bir açıklama yaparak, NGS şantiyesinde çalışan işçilerin, "maaşların ödenmemesi nedeniyle gösteri düzenledikleri" şeklindeki iddiaların basın yayın organlarında ve sosyal ağlarda yer aldığını belirtti.

"Tüm çalışmalar normal seyrinde yürütülüyor"

Taşeron firmalarının işçileri tarafından 27-28 Mart'ta maaşların ödenmesinde gecikme olması iddiasıyla Akkuyu NGS sahasında protestolar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu eylemler, Akkuyu NGS inşaat sahasındaki çalışma programını etkilememiştir ve tüm çalışmalar normal seyrinde yürütülmektedir." denildi.

"Şantiyede çalışan işçilerin ödemeleri taşeron inşaat şirketlerine ait"

Açıklamada, şu bilgiler kaydedildi:

Akkuyu NGS inşaat sahasında, çoğu taşeron inşaat şirketlerinde çalışan 30 binden fazla kişi görev yapmaktadır. Maaşların ödenmesi de dahil olmak üzere çalışanların haklarının gözetilmesi bu şirketlerin sorumluluğundadır.



Projede yer alan her şirket, işveren olarak 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili tüm mevzuat kapsamında çalışanlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.

"Akkuyu Nükleer AŞ, gerekli önlemleri almaktadır"

Akkuyu Nükleer AŞ, sözleşmesel ilişkisi olan ana yüklenicilerle yakın iş birliği içinde, Akkuyu NGS sahasındaki inşaat işçilerinin iş disiplinini ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için yasal yetkileri dahilinde gerekli önlemleri almaktadır.

"Akkuyu Nükleer AŞ'nin taşeron şirketleri ile çalışanları arasındaki ilişkilere müdahale etme imkanı yok"

Bununla birlikte, alt yüklenicilerin işçileri ile ilgili olarak 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında işveren sıfatına sahip olmayan Akkuyu Nükleer AŞ'nin, taşeron şirketleri ile çalışanları arasındaki iş ilişkilerine müdahale etme imkanı bulunmamaktadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)