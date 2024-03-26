Akkuyu Nükleer'de 1'inci ünitede ilk test elektriğinin bu yıl üretilmesi planlanıyor Akkuyu NGS projesinin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olarak dünyada ilgi ile takip ediliyor. Rusya'da foruma katılan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Zoteeva, nükleer santralin yapımına ve üretim tarihine yönelik açıklamalarda bulundu.

AA

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), toplam 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip 4 reaktörden oluşacak. Akkuyu NGS'de, ilk reaktörün bu yıl devreye alınması hedefleniyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu kapsamında Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS projesinin 1'inci ünitesinde ilk test elektriğini bu yıl üretmeyi planladıklarını bildirdi.

Zoteeva, santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını söyledi.

Santral iç ve dış etkenlere karşı dayanıklı

Zoteeva, inşa edilen ünitelerin en son güvenlik sınıfına sahip olduğunu ve santrali iç ve dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirdiğini kaydetti.

Tahrikli paletli vinç sahada görev yapıyor

Sınıfının en güçlüsü olan iki adet Liebherr LR 13000 kendinden tahrikli paletli vincin saha görev yaptığını ifade eden Zoteeva, "Bu modelden dünyada sadece beş adet bulunuyor." bilgisini paylaştı.

İlk ünitede tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçilecek

Akkuyu NGS'nin projesinde gelinen aşamaya da değinen Zoteeva, santralin ilk güç ünitesin ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşamasının tamamlandığını söyledi.

"Tüm ekipman ve sistemler test ediliyor"

Zoteeva, tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçileceğini belirterek, "İlk güç ünitesinde kurulan tüm ekipman ve sistemlerin teker teker kontrol ve test edildiği aşamaya geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Kontrol aşaması

Ünitenin bünyesinde binlerce ekipman ve sistem barındırdığını ve bunların uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Zoteeva, şu ifadeleri kullandı:

Bir güç ünitesinin işletmeye alınmasını bir bütün halinde düşünmek gerekiyor. Bu nedenle sadece reaktör binası değil, yüzlerce ekipmanın hazır hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla halihazırda bulunduğumuz aşama, tüm bu ekipman ve sistemlerin kurulumundan sonra teker teker test edilmesi ve bunun akabinde de uyum içinde işletmeye ne kadar hazır olduklarının kontrol edilmesini ifade ediyor.

"İlk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz"

Zoteeva, ilk ünitede elektrik üretimi için ana devreye alma çalışmalarının tamamlaması ve ünitenin tüm sistemlerinin devreye hazır duruma getirilmesi gerektiğini kaydederek, "1'inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz." dedi.

Bunun büyük ve zahmetli bir iş olduğuna dikkati çeken Zoteeva, bunun başarıyla yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynaklara sahip olduklarını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)