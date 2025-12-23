AKM’de engelleri aşan ‎'Erişilebilir Tiyatro' yeni sezonunda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Herkes için erişilebilir bir yaşam amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Türk Telekom; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) iş birliğiyle yürüttüğü “Erişilebilir Tiyatro” projesine yeni sezonda da devam ediyor.

Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan proje, yeni sezon açılışını ekim ayında “Rumuz Goncagül” oyunu ile yaptı.

Açılışın ardından sahnelenen ve büyük ilgi gören “Kapıların Dışında”, “Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı” ve “Gergedanlar” oyunlarının yanı sıra aralık ayında “Vanya Dayı” oyunu da erişilebilir kılınarak engelli sanatseverlerle buluşacak.

Sezon boyunca devam edecek birçok oyunda da sesli betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla sanatseverlere engelleri aşan bir tiyatro deneyimi sunulacak.

TÜRK TELEKOM, ENGELLİ SANATSEVERLERİN KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE EŞİT KATILIMINI DESTEKLİYOR

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla sürdüren Türk Telekom, engelli sanatseverlerin kültürel etkinliklere eşit katılımını desteklemeye devam ediyor. AKM ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle yürütülen “Erişilebilir Tiyatro” projesi, 3’üncü sezonunda da sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Proje kapsamında yeni sezonun ilk erişilebilir oyunu ekim ayında sahnelenen “Rumuz Goncagül” oldu. Proje; kasım ayında engelli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği “Kapıların Dışında”, “Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı” ve “Gergedanlar” oyunları ile devam etti. Sahne turu, sesli betimleme ve üst yazı uygulamalarına ek olarak proje kapsamında ilk defa “Gergedanlar” oyununda kullanılan “işaret dili” ile oyun daha kapsayıcı bir hale getirildi. 27 Aralık’ta ise “Vanya Dayı” isimli devlet tiyatrosu oyunu seyircilerle buluşacak. Proje ile devlet tiyatrosu oyunları görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi ‎yaşatmaya devam edecek.

ERİŞİLEBİLİR TİYATRO

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Türk Telekom olarak, teknolojiyi toplum yararına sunma vizyonumuzla kültür sanatta erişilebilirliği ‎desteklemeyi sürdürüyoruz. Sunduğumuz teknolojilerle AKM’nin engelleri aşan, herkes için erişilebilir bir kültür ‎merkezi haline gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Büyük ilgi gören ve hem ‎çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden gösterimlerle öne çıkan 'Erişilebilir Tiyatro' projemiz, ana ‎destekçisi olduğumuz AKM’de bu sezon da devam ediyor. Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

“Erişilebilir Tiyatro” projesi kapsamında sahnelenen oyunlarda, görme engelli sanatseverler mekân, zaman, karakterler ve sessizce gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğeleri, diyalog aralarında aktarılan sesli betimleme uygulamasıyla detayları kaçırmadan takip edebiliyor. Ayrıca oyun öncesinde gerçekleştirilen özel sahne turları sayesinde görme engelli sanatseverler, obje, dekor ve kostümlere dokunarak sahneyle önceden tanışma fırsatı buluyor. Oyunda kullanılan üst yazı uygulamasıyla ise diyaloglar anlık olarak yazılı şekilde aktarılıyor; böylece işitme engelli sanatseverler için de tiyatro deneyimi erişilebilir hale getiriliyor.