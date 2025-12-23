Dedeman Palandöken yeniliklerini tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de turizmin gelişimine 60 yıldır katkı sunan, ülkenin ilk yerli otel zinciri Dedeman Hospitality’nin kış turizmiyle kurduğu güçlü bağın önemli temsilcilerinden Dedeman Palandöken’in yenilenen yüzü tanıtıldı.

Kuruluşundan bu yana konaklamayı yalnızca bir hizmet alanı değil; süreklilik, güven ve insan odaklı bir anlayış olarak ele alan Dedeman Hospitality, bu yaklaşımını Palandöken’in coğrafyasıyla bütünleşen güçlü bir hikâyeye dönüştürdü.

1994 yılında kapılarını açan Dedeman Palandöken, taşıdığı Dedeman ruhuyla büyüyerek bugünlere ulaştı.

Bu kapsamda Dedeman Hospitality, Palandöken’in simge yapılarından biri olan Dedeman Palandöken’de hayata geçirilen dönüşümü; Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, Yönetim Kurulu Üyesi Banu Dedeman ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla Dedeman İstanbul’da düzenlenen özel bir buluşmada basın mensuplarıyla paylaştı.

"BİZ DOLULUK KADAR GÜVENE, BÜYÜME KADAR DENGEYE İNANIYORUZ"

Dedeman Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Dedeman Palandöken’in yenilenen yüzü ve markanın kış turizmine bakışına ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

Dedeman Palandöken, kış turizmine yalnızca bugünün ihtiyaçlarıyla değil, geleceğin sorumluluğuyla bakmamız gerektiğini gösteren çok kıymetli bir örnek. Burada yaptığımız yatırım, pistlerin ötesinde; güvenliği, erişilebilirliği ve uzun vadeli sürdürülebilirliği merkeze alan bir anlayışın sonucu. Biz doluluk kadar güvene, büyüme kadar dengeye inanıyoruz.

Bugün Dedeman Hospitality olarak 39 şehirdeyiz ve markamızı Türkiye’de ayak basmadığımız tüm şehirlere taşımayı hedefliyoruz. 2025 yılı içinde 93 yeni proje için teklif verdik; 2027 sonunda 150 otele ulaşmayı planlıyoruz. 2026 yılı için hedeflediğimiz 130 milyon dolar ciro da bu disiplinli ve temkinli büyüme yaklaşımının doğal bir sonucu.

‘Herkesin Dedeman’ı’ ifadesi bizim için bir slogan değil; güvenliği önceleyen, insanı merkeze alan ve her koşulda sürdürülebilirliği esas alan bir duruşun karşılığıdır. Türkiye turizminin geleceğini, fırsatçı değil; sorumlu, erişilebilir ve nitelikli yatırımlarla birlikte inşa edebileceğimize inanıyoruz.”

DEDEMAN PALANDÖKEN: BİR OTELDEN FAZLASI, BİR DÖNÜM NOKTASI

1994 yılında hizmete açılan Dedeman Palandöken, Türkiye’de kış turizminin gelişiminde kilometre taşı niteliğinde bir yatırımdır. Açıldığı günden bu yana pistlere doğrudan erişim imkânı, yüksek kapasitesi ve güvenli konaklama anlayışıyla Palandöken’i ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir destinasyon haline getiren ana yapılardan biri olmuştur.

Dedeman Palandöken yalnızca bir konaklama tesisi değil; kış turizminin standartlarını yükselten, bölgenin potansiyelini canlı tutan ve Palandöken’in bugünkü konumuna ulaşmasında süreklilik sağlayan önemli bir referans noktasıdır. Otel, 30 yılı aşkın süredir düzenin, güvenliğin ve misafirperverliğin temsilcisi olmuştur.

Bugün gelinen noktada bu köklü yapının yenilenmesi, Palandöken’in geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.

DEDEMAN PALANDÖKEN’DE YENİ BİR DÖNEM

Dedeman Hospitality, Palandöken’in eşsiz doğasını çağdaş dağ turizmi anlayışıyla buluşturan Dedeman Palandöken’i kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirerek Aralık ayında yeniden misafirleriyle buluşturdu. Bölgenin simge yapılarından biri olan otel, bu dönüşümle birlikte modern çizgilerle yeniden yorumlandı.

Yenilenen Dedeman Palandöken, yalnızca kayak tutkunlarına değil; kış mevsimini konfor, güvenlik ve nitelikli bir deneyimle yaşamak isteyen tüm misafirlerine güçlü bir konaklama anlayışı sunuyor.

DAĞ OTELCİLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM

Toplam 187 odası bulunan Dedeman Palandöken; standart, suit ve connection oda seçenekleriyle farklı misafir profillerine hitap edecek şekilde yeniden kurgulandı. Yenileme sürecinde odalardan restoranlara, lobi alanlarından kayak odalarına kadar tüm yaşam alanları güncel konfor beklentileri doğrultusunda ele alındı.

Yeni mimari yaklaşım, fonksiyonelliği sıcak bir dağ oteli atmosferiyle buluştururken; konfor ve estetiğin dengeli birlikteliğini ön plana çıkarıyor. Otelin hemen yanında yer alan dünya standartlarındaki kayak pistleri ise kış sezonu deneyimini tamamlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

GÜVENLİK VE ALTYAPIDA KAPSAMLI DÖNÜŞÜM

Yenileme sürecinin temel başlıklarından biri olan güvenlik ve altyapı çalışmaları, bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirildi. Otelin yangın güvenlik sistemleri, yürürlükteki mevzuatın da ötesinde standartlarla yeniden tasarlanarak üst düzey güvenlik sağlayacak şekilde güçlendirildi.

Aynı zamanda dış cephe ve ısı yalıtımı iyileştirildi, yapısal güçlendirme çalışmaları titizlikle tamamlandı. Tüm altyapı sistemleri yenilenerek operasyonel verimlilik ve misafir memnuniyeti üst seviyeye taşındı.

DENEYİMİ ZENGİNLEŞTİREN YENİ ALANLAR

Gerçekleştirilen renovasyon çalışmalarıyla Dedeman Palandöken’e, konaklama deneyimini çeşitlendiren yeni alanlar kazandırıldı. Kayak sonrası buluşmalar için tasarlanan Apres Ski Cafe, misafirler için keyifli bir sosyal alan haline geldi.

Sokak Lezzetleri Alanı hızlı ve lezzetli alternatifler sunarken, Dedeman City Store modern bir alışveriş alanı olarak konumlandı. Yenilenen Executive Lounge ve lobby alanı ise ferah ve çağdaş tasarımıyla güçlü bir karşılama atmosferi oluşturdu.

Kayak okulunda hizmet veren Ski Bunny, Les Alpes tarafından Dedeman Palandöken’e özel geliştirilen kids club konseptiyle çocuklara güvenli, eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

60 yıllık birikimiyle Dedeman Hospitality, “Herkesin Dedeman'ı’” yaklaşımını; güvenliği önceleyen, insanı merkeze alan ve sürekliliği esas alan bir anlayışla hayata geçiriyor. Dedeman Palandöken’de gerçekleştirilen dönüşüm de bu duruşun güncel ve güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

DEDEMAN HOSPITALITY HAKKINDA

1966 yılında açtığı ilk otelle Türk turizm sektörüne öncülük eden Dedeman Hospitality, 60 yıldır misafirperverliğin, güvenin ve kaliteli hizmetin simgesi konumundadır. Yerli bir marka olarak doğan Dedeman, bugün yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren güçlü bir turizm markasına dönüşmüştür.

Bugün 6 ülkede, 39 şehirde, 51 aktif ve toplamda 88 imzalanmış tesisle hizmet veren Dedeman Hospitality; Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere stratejik pazarlarda büyümeyi hedeflemektedir.

12 alt markadan oluşan geniş portföyüyle Dedeman, lüksten uzun dönem konaklamaya kadar farklı ihtiyaçlara yanıt verirken; sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve inovasyonu odağına alan büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürmektedir.