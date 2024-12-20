Akredite olmadan helal uygunluk hizmeti vermenin cezası artırıldı

AA

Ticaret Bakanlığı, akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalarla ilgili yeni bir karar verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2025 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek ve belirlenen miktarlar yıl sonuna kadar geçerli olacak.

CEZANIN ALT VE ÜST LİMİTİ YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE YÜKSELTİLDİ

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93'lük artışın yansıtılması sonrası yeniden belirlendi.

ALT LİMİTİ 228 BİN, ÜST LİMİTİ İSE 2,2 MİLYON LİRA

Buna göre, söz konusu idari para cezalarının alt limiti 228 bin 71,5 lira, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira oldu.



