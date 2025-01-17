Altın, dolar, euro ve Bitcoin'de son durum! 17 Ocak'ta piyasalar

AA

Piyasalar yeni yıla ABD başkanlık seçimlerinin ve jeopolitik gerginliklerle girdi.

Küresel anlamda yaşanan gelişmeler, doların gücünü artırırken altının da "güvenli liman" özelliğini perçinledi.

Bu gelişmelerle dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 109,1 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLAR

Altının ons fiyatı yeni işlem gününde, önceki kapanışın hemen altında 2 bin 715 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 3 bin 99 lira lira ile kendi rekoruna çok yakın seyrediyor.

Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da ise altın fiyatları söyle:

Gram altın: 3 bin 99 lira

Çeyrek altın: 5 bin 256 lira

Cumhuriyet altını: 21 bin 414 lira

Tam altın: 21 bin 20 lira

Yarım altın: 10 bin 510 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 35,4270'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,35 artışla 35,5527 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,5527 lira

Euro: 36,5745 lira

Sterlin: 43,3409 lira

BITCOIN TEKRAR 100 BİN DOLARI GEÇTİ

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın kripto paralara olumlu bakış açısı para biriminde önce çıkış sonra da kâr satışları ile birlikte iniş yaşatmıştı. Bugün Bitcoin tekrar psikolojik eşik olan 100 bin doların üzerine yükseldi.

Kripto para piyasasında en fazla işlem göre Bitcoin, 102 bin 88,5 dolara kadar yükselmişti. Şimdi ise dünkü kapanışa göre, yüzde 1,65 ve 1.649,4 dolar artışla 101 bin 446,7 dolardan işlem görüyor.

Para birimi 17 Aralık'ta 108 bin 244,9 dolara çıkmıştı.

ETHEREUM

Alt coinlerden en çok işlem gören para birimi olan Ethereum ise yüzde 0,27 ve 9,21 dolar düşüşle 3 bin 371,44 dolara geriledi.

Kripto para piyasası, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihini bekliyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kazanarak 9.866,73 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,87 puan ve yüzde 0,16 artışla 9.882,60 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BRENT PETROL

Brent petrol ise şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 80,8 dolardan alıcı buluyor.