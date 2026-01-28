Alışverişte akıllı seçimler uyku konforunu artırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyku kalitesi yalnızca yatakta geçirilen süreyle değil; uykuya eşlik eden ortam koşulları ve doğru ürün tercihleriyle şekilleniyor.

Son dönemde kullanıcıların uyku konforunu artırmaya yönelik ürünlere gösterdiği yoğun ilgi, bu alandaki farkındalığın giderek güçlendiğini ortaya koyuyor.

KIŞ AYLARINDA UYKU ORTAMINA TALEP ZİRVE YAPTI

Trendyol verileri, özellikle kış aylarında uyku ortamını iyileştirmeye yardımcı ürünlerde dikkat çekici bir talep artışı yaşandığını gösteriyor. Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve ısıtmaya bağlı hava kuruluğu, iç mekân hava kalitesini kullanıcılar için öncelikli bir ihtiyaç haline getiriyor.

Bu dönemde hava nemlendirici ve temizleyici ürünlerinin görüntülenme sayıları yaz aylarına kıyasla yaklaşık 7 kat artarken, satışlar da 4 kat yükseldi.

UYKU KALİTESİ BÜTÜNCÜL BİR DENEYİM OLARAK ELE ALINIYOR

Kuru hava koşulları, yetersiz havalandırma ve kış aylarında artan hastalık riskleri, kullanıcıları uyku sırasında daha sağlıklı ve dengeli bir ortam arayışına yöneltiyor. Bu eğilim, uyku kalitesinin yalnızca yatakla sınırlı kalmadığını; ortam havası, ışık kontrolü ve fiziksel destek unsurlarıyla birlikte ele alındığını ortaya koyuyor.

AKILLI BİLEKLİKTEN KARARTMA PERDESİNE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Daha kaliteli bir uyku hedefleyen kullanıcılar, ışığı tamamen kesen karartma perdelerine yönelirken; uyku takibi yapan akıllı bileklikler ve ortam havasını iyileştiren cihazlar da öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERLE FİZİKSEL KONFOR ARTIYOR

Fiziksel uyku konforunda ise kişisel tercihler belirleyici oluyor. Kullanıcı ilgisi; ortopedik yataklar, visco ve hibrit modeller ile mevsimsel avantaj sunan çift taraflı yataklarda yoğunlaşıyor. Yatağını değiştirmeden konforunu artırmak isteyenler için yatak pedleri ve alezler, visco boyun destekli ortopedik yastıklar, premium dokulu ipek yastık kılıfları ve doğal yapılarıyla bambu yorganlar öne çıkıyor.

Uyku takibinden hava kalitesine, ışık kontrolünden ergonomik ev tekstiline uzanan bu geniş ürün yelpazesi, kullanıcıların uykuya artık daha bilinçli ve bütüncül bir yaklaşımla baktığını gösteriyor.