Alman kamyon devi tasarrufa gidiyor! 5 bin kişiyi işten çıkartacak

Dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden Daimler Truck, işten çıkarma planını duyurdu.

Daimler Truck, 2030’a kadar Almanya'daki tesislerinden 5 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Almanya merkezli Daimler Truck, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde Sermaye Piyasaları Günü etkinliğini gerçekleştirdi.

AVRUPA MALİYET AZALTMA PROGRAMI'NIN PARÇASI

Şirket, etkinlikte, Mart 2025’te açıklanan Avrupa Maliyet Azaltma (Cost Down Europe) Programı'nın bir parçası olarak üretimini en uygun maliyetli bir ülkeye kaydırma planını da duyurdu.

DOĞAL YIPRANMA VE KISMİ EMEKLİLİKLE ÇIKARTMALAR YAPILACAK

Diğer önlemlerle birlikte 2030’a kadar Almanya'da yaklaşık 5 bin kişinin işine son verileceği belirtilen plana göre, işten çıkarmalar büyük ölçüde doğal yıpranma ve kısmi emeklilik yoluyla gerçekleşecek.

Plana göre şirket, maliyetleri 1 milyar euronun üzerinde azaltmayı hedefliyor.