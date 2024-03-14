Almanya hükümeti kısa çalışma saatlerine sıcak bakmıyor Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, daha az çalışma saati taleplerine eleştiri yaparak, şu anda bunu göze alamayacaklarını açıkladı.

AA

Almanya'da hizmet sektöründekiler, çalışma saatlerinin uzun olmasını gerekçe göstererek greve gidiyor.

Yaşanan grevler, hayatın akışını engellediği gibi ülkenin ekonomisine de büyük zarar veriyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinde çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik son dönemde giderek artan grevleri eleştirdi, çalışma saatlerinin düşürülmesini göze alamayacaklarını söyledi.

"Daha az çalışmak için biraz fazla grev ya da propaganda var"

Spiegel dergisinin haberine göre, Habeck, Berlin’de yaptığı açıklamada, "Her halükarda, şu anda giderek daha az çalışmak için biraz fazla grev ya da propaganda var. Ve şu anda bunu gerçekten göze alamayız." ifadesini kullandı.

"Almanya’da 700 bin boş iş pozisyonu var"

Bakan Habeck, açıklamasında, herhangi bir toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığına değinmeyerek, Almanya’da 700 bin boş iş pozisyonu olduğunu ayrıca bunun yaşlanan nüfus ve ekonomide büyüme gibi nedenlerle 2 milyona kadar çıkabileceğini söyledi.

"Şu andaki çalışma saatleri bile yeterli değil"

Şu andaki çalışma saatlerinin bile yeterli olmadığını vurgulayan Habeck, yaşlı insanların uzun süre çalışabilmeleri için teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu arada Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle protesto ve grevler devam ediyor.

4 ay içinde altıncı kez grev

Ülkede aylarca süren çiftçi protestolarının yanında Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 4 ay içinde altıncı kez grev yaptı.

Çalışmanın haftada 35 saate inmesi talebi

GDL, çalışma saatlerinin haftada 35 saate indirilmesi talep ediyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve iştiraklerinde pilotları, uçuş görevlilerini ve yer personelini temsil eden sendikalar da ücret artışı ve çalışma koşulları konularında müzakereler yürütüyor. Lufthansa'nın yer ve kabin personeli ise daha fazla ücret için son günlerde uyarı grevlerine gidiyor.

Demir yolu grevi

Öte yandan Alman Ekonomi Enstitüsü (IW Köln), demir yolu grevinin günde yaklaşık 100 milyon euroluk kayba yol açacağını duyurmuştu.

Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank) iş bırakma eylemlerini, ülkenin GSYH'sinin 2023'de yüzde 0,3 küçülmesinin potansiyel faktörlerinden biri olarak göstermişti.

"Uzun grevler önlenmeli"

Ülkede bazı siyasetçiler ise gelecekte uzun grevlerin önlenmesi için yasaların sıkılaştırılması çağrısında bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)