Almanya'da iflaslarda çift haneli artış devam ediyor

AA

Almanya, ekonomik durgunluğun yanı sıra alışılmışın dışında yüksek faizlerle boğuşuyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), kasım ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,6 yükseldi.

Almanya'da şirketlerin istihdam eğilimi azalmaya devam ediyor.

İFLASLARDA ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Destatis'in açıklamasında, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğuna vurgu yapılarak, "İflaslarda Haziran 2024 haricinde Haziran 2023'ten beri, yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlendi." ifadeleri yer aldı.

ÖDENMESİ ÖNGÖRÜLEN BORÇ 45,6 MİLYAR EURO

Bu arada Ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında ocak-eylül dönemine ilişkin nihai verilerini de açıkladı.

Söz konusu dönemde 16 bin 222 şirket iflas açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,2 artış dikkati çekti.

İFLASLARIN DAHA ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ SEKTÖRLER

İflaslar en çok nakliye ve depolama, inşaat ve hazır yemek sektörlerinde görüldü. Dokuz aylık dönemler itibarıyla en son 2016’de 16 bin 480 iflas ile daha fazla şirket iflası yaşanmıştı.

İFLAS EDEN ŞİRKETLERİN BORCU 45,6 MİLYAR EURO

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 45,6 milyar euro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 21,1 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 53 bin 469 borçlu da yılın ocak-eylül döneminde kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 arttı.

Bu arada, kredilere ilişkin hizmet sağlayıcısı Creditreform, bu yılın sonuna kadar Almanya'da 22 bin 400 şirketin iflas edeceğini tahmin ediyor. Kuruluş, gelecek yıl ise iflas eden şirket sayısının 32 bine ulaşmasını bekliyor.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜMEDE ZORLUK YAŞIYOR

Öte yandan, Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Buna ek olarak, ülkede koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışması nedeniyle dağılması Avrupa'nın en büyük ekonomisini şubat ayındaki erken seçimlere kadar siyasi belirsizlik içinde bıraktı.