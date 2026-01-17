Donald Trump'ın enerji radarında 5 ülke var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ardından Danimarka (Grönland), Meksika, Küba, İran ve Kolombiya'ya yönelik baskıyı artırdı.

Petrol ve kritik kaynaklar üzerinden şekillenen bu yeni strateji, Çin'in Latin Amerika ve Arktik bölgedeki artan etkisini sınırlamayı amaçlıyor.

Trump’ın enerji politikası, petrolü ekonomik olduğu kadar siyasi ve askeri bir araç olarak görüyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım, küresel belirsizliği ve piyasa stresini artırıyor.

DANİMARKA (GRÖNLAND)

Trump’ın asıl ilgisi Danimarka’dan çok Grönland.

Bölge, nadir toprak elementleri (NTE) ve Arktik’teki stratejik konumu nedeniyle kritik.

ABD, Çin ve Rusya’nın bölgedeki varlığını sınırlamak istiyor.

Trump, Grönland’ın ABD savunması için “hayati” olduğunu savunuyor.

İRAN

İran'a yönelik ağır ve orta yoğunlukta petrol rezervleri nedeniyle öncelikli hedef var.

İç karışıklıkların ABD tarafından fırsat olarak görülmesi dikkat çekiyor.

İran’la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulandı.

Enerji, burada doğrudan jeopolitik baskı aracı olarak kullanılıyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya, petrol ve kömür üretimi ile ABD için alternatif enerji tedarikçisi.

Venezuela petrolünün taşınmasında lojistik geçiş ülkesi konumunda.

Çin’in Latin Amerika’daki etkisini sınırlamak için kilit ülke olarak görülüyor.

ABD ekseninde tutulmak isteniyor.

KÜBA

Küba ekonomisi, büyük ölçüde Venezuela petrolüne bağımlı.

Petrol akışının kesilmesiyle ciddi ekonomik zorluk yaşıyor.

Trump, Küba’nın “zaten çökmeye yakın” olduğunu savunarak, askeri müdahalenin şimdilik gereksiz olabileceğini ima ediyor.

MEKSİKA

Meksika, enerjiden çok güvenlik ve sınır politikaları üzerinden baskı altında.

Trump, yasa dışı maddelerin Meksika üzerinden ABD’ye girdiğini öne sürüyor.

Daha önce olduğu gibi ek vergiler ve sert yaptırımlar gündemde.

Enerji denkleminde dolaylı ama stratejik bir komşu.