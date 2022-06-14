Almanya'da enflasyon mayıs ayında 50 yılın zirvesine çıktı

Almanya'nın mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisinin, gıda ve benzin fiyatlarının etkisiyle yüzde 7,9'a çıktığı açıklandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'daki enflasyon verisini yaklaşık 50 yılın en yüksek verisi olarak aktardı.

Mayıs enflasyonu yüzde 7,9 oldu

Almanya'da nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçmişti. Almanya'da mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında arttı.

50 yılın en yüksek enflasyonu

Yıllık enflasyon en son petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 yılları arasında bu kadar yüksek olmuştu. Açıklamaya göre, Almanya'da yaklaşık 50 yılın en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

Enflasyonda benzin ve gıda fiyatları etkili oldu

Benzin ve gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonda rol oynadığı belirtiliyor.

Mayıs ayında enerji fiyatı yıllık yüzde 38,3 oranında artarken akaryakıt yüzde 41, mazot yüzde 95 oranında pahalandı.

Almanya'da gıdaki fiyat artışı yüzde 11,1 olarak tespit edildi. Yemeklik yağın fiyatı yüzde 38,7, et ve et ürünlerinin fiyatı yüzde 16,5, süt ürünleri ve yumurtanın fiyatı yüzde 13,1, ekmek ve buğday ürünlerinin fiyatı yüzde 10,8 oranında arttı.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu enflasyon da mayıs ayında yıllık yüzde 8,7'ye ulaştı.