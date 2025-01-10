Almanya'da şirket iflasları arttı

AA

Almanya'da şirket iflasları, 2009 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024'ün son çeyreğinde, 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

IWH, ülkede Aralık 2024'e ilişkin şirket iflas trenleri raporunu açıkladı.

İFLAS BAŞVURULARINDA ARTIŞ

Buna göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları aralıkta, bir önceki yıllın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 1.340'a yükseldi.

ARALIK AYINDAKİ İFLASLAR

IWH'nin açıklamasında, Almanya'da aralıktaki iflas sayısının 2016-2019 yılları arasındaki aralık ayı ortalamasına kıyasla yüzde 54 daha fazla olduğu belirtildi.

FİNANSAL KRİZDEN SONRA EN FAZLA İFLAS

Açıklamada, "2024'ün dördüncü çeyreğinde, 15 yıl önceki finansal krizden beri en fazla şirket iflası yaşandı." ifadeleri yer aldı.

2024'ün dördüncü çeyreğinde 4 bin 215 şirket iflas ederken, yaklaşık 38 bin istihdam etkilendi. 2023'ün dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, geçen yılın sonundaki iflas sayısı yüzde 36 arttı.

EKONOMİDE SORUNLAR İFLASLARI ARTIRIYOR

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iflas sayısının yüksek olmasını, mevcut ekonomik sorunlara, artan enerji ve çalışan ücret maliyetlerine bağladı.