Almanya'nın 2025'te silah ihracatı geriledi

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl Ukrayna'ya yapılan silah yardımının bir önceki yıla göre azalmasıyla yaklaşık 8,40 milyar euroya geriledi.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Sol Parti’nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl 8 Aralık itibarıyla 8,40 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

2023 VE 2024'TE KIRILAN REKORLAR GERİLEDİ

Buna göre Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, 2023’te 12,15 milyar euro ve 2024’te 13,33 milyar euro ile kırılan rekorların ardından 2025’te gerilemiş oldu.

UKRANYA'YA SİLAH İHRACATININ AZALMASI ETKİLEDİ

Verilen yanıtta, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya yapılan silah ihracatındaki belirgin düşüş dikkati çekti. Berlin yönetimi, Kiev’e bu yıl 1,14 milyar euroluk silah ve askeri teçhizat satışına onay verdi. Almanya’nın Ukrayna’ya silah ihracatı 2024’te 8,15 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.

SATIŞINA İZİN VERİLEN SİLAH SATIŞ DEĞERİ

Öte yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oluşturduğu ve Mayıs 2025’te göreve başlayan yeni Alman hükümeti, bu yıl toplam 5,39 milyar euro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

EN FAZLA İHRACAT NORVEÇ'E

Alman hükümeti, en fazla silah ve askeri malzeme ihracatını 1,31 milyar euro ile Norveç’e yaptı.