Almanya'nın enflasyonu aralık ayında yükseldi

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2024 yılı ve Aralık 2024 nihai verilerini yayınladı.

Almanya'da açıklanan nihai veriler, sigorta ve ulaşım hizmetlerinin daha pahalı gelmesinin etkisinde kaldı.

YILLIK ENFLASYON

Buna göre, Almanya'da kasımda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,6'ya yükseldi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 yükseldi.

Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AYLIK ENFLASYON

AB uyumlu TÜFE de aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

"ENERJİ FİYATLARININ DÜŞÜŞÜ ZAYIFLADI"

Destatis açıklamasında, "Bu yıl sonunda fiyat artışlarının yeniden yükseldiği anlamına gelmektedir. Aralık 2024'te özellikle enerji fiyatlarındaki düşüş zayıflamaya devam etmiş ve enflasyon oranını daha az etkilemiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada ülkede yıllık artış gıda ve hizmet fiyatlarında sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 4,1 olarak kayıtlara geçerken, her ikisinin aylardır enflasyon oranında en büyük fiyat belirleyicileri olması dikkati çekiyor.

Sigorta hizmetleri yüzde 16,6, uçak biletleri yüzde 9,3 ve restoran hizmetleri yüzde 6,6 arttı.

Ülkede enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,5 düştü. Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik fiyatları yüzde 2,9 geriledi.

Almanya'da enerji ve gıda fiyatları hariç yıllık enflasyon ise aralıkta 3,3 olarak gerçekleşti.

2024'TE ORTALAMA ENFLASYON YÜZDE 2,2

Destatis, 2024'te enflasyonun ortalama yüzde 2,2 olduğunu da bildirdi. 2022'de ülkede enflasyon 6,9'a çıkarak 1951'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ortalama enflasyon 2021'de yüzde 3,1 ve 2023'te yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis açıklamasında, "Daha önce yıllık ortalama enflasyon nadiren yüzde 2'yi aşmış, en son 2011'de yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti." ifadesi kullanıldı.