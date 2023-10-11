Almanya'nın enflasyonu eylülde yüzde 4,5'e düştü Almanya, eylül ayı TÜFE verisini açıkladı. Almanya'da enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesine indi.

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, eylülde beklentilere paralel olarak yüzde 4,5'e geriledi.

Enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

Almanya'da açıklanan nihai veriler, enflasyonun yüzde 4,5 ile Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri en düşük seviyesine gerilediğini teyit etti.

Yıllık enflasyonda art arda 3 aydır düşüş görülmesi dikkati çekti.

Enflasyondaki düşüşte yardım paketinin sona ermesinin payı var

Düşüşün; hükümetin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ulaşım masraflarına yönelik başlattığı yardım paketi uygulamasının geçen yıl eylül ayında sona ermesinin baz etkisi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

AB uyumlu TÜFE

AB uyumlu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) de eylülde, bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 4,3 yükseldi.

Gıda fiyatları eylülde yıllık yüzde 7,5 arttı

Gıda fiyatları eylül ayında yıllık yüzde 7,5 artarken, enerji ürünlerinin fiyatları ortalama yüzde 1 yükseliş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç, Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 5 olarak gerçekleşti.

"Enflasyon savaşın ardından en düşük seviyede"

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde şöyle konuştu:

Enflasyon oranı Ukrayna'da savaşın başlangıcından beri en düşük seviyesine geriledi. Ancak hala yüksek. Tüketiciler yüksek gıda fiyatlarını hissetmeye devam ediyor.

Çekirdek enflasyon

Almanya'nın gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı, ağustostaki yüzde 5,5'ten eylülde yüzde 4,6'ya geriledi.

Analistler, Almanya'da çekirdek enflasyonun gevşemesinin, son aylarda manşet enflasyondan ziyade, temel enflasyon baskıları konusunda endişe duyan Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları için bir rahatlama olacağını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)