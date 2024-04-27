Mersin'de DEAŞ operasyonu

AA & Ensonhaber
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, MASAK raporlarına ilişkin terör örgütü DEAŞ'ın finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Bu kapsamda, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 71 bin 535 dolar, 9 bin 165 euro, 47 bin 500 lira, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
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