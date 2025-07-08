Almanya'nın mayıs ihracatı aylık yüzde 1,4 geriledi

Bugün küresel piyasalar açısından açıklanacak en önemli veri, Almanya'nın dış ticaret rakamları olarak ilan edilmişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'nın mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.



Almanya'nın ihracatı mayısta, aylık bazda yüzde 1,4 düşerek 129,4 milyar euroya geriledi.

İhracatın, nisanda yüzde 1,6 düşüşünün ardından mayısta beklentilerin üzerinde gerilemesi dikkati çekti.

Piyasa beklentisi, ihracatın mayısta yüzde 0,2 düşeceği yönündeydi.

İTHALAT YÜZDE 3,8 AZALDI

Mayısta ithalat ise yüzde 3,8 azalarak 111,1 milyar euroya indi.

DIŞ TİCARET FAZLASI

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası mayısta 18,4 milyar euro olarak gerçekleşti.

Nisanda ülkenin dış ticaret fazlası 15,7 milyar euroydu.

AB ÜLKELERİYLE YAPILAN İHRACAT

Almanya'da mayıs ayı ihracatının 71,3 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 57,7 milyar euroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.

Nisan ayına göre, AB ülkelerine yapılan ihracat mayısta yüzde 2,2, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 3,6 düştü.

Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracatı, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 7,7 düşerek 12,1 milyar euro oldu.

Bu da Mart 2022'den bu yana en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

ABD'NİN GÜMRÜK TARİFESİ ETKİSİ

Analistler, yılın ilk aylarındaki ABD’nin gümrük vergilerinin açıklanmasının etkisiyle ihracatta yukarı yönlü etkilerin ardından mayısta gerileme görüldüğünü belirterek, “Yüksek gümrük vergileri nedeniyle birçok ABD'li müşteri fiyat artışlarından kaçınmak için ithalatlarını şubat ve mart aylarına ertelemişti. Şimdi bu talep ortadan kalktı.” ifadelerini kullandı.

ALMANYA'NIN EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI: ÇİN

Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı Çin’e ihracatı yüzde 2,9 gerileyerek 6,8 milyar euroya düştü.

Bu arada, Çin'in ihracatta hedef pazar olmaktan ziyade giderek daha çok rakip ülke olmaya doğru evrilmesi de Alman ihracat sektörünü baskılıyor.

ALMANYA'NIN RUSYA'YA İHRACATI GERİLEDİ

Öte yandan, ülkenin Rusya'ya ihracatı ise yüzde 12,1 düşerek 500 milyon euro oldu.

Rusya'dan ithalat da yüzde 9,4 düşüşle 100 milyon euroya geriledi.

İngiltere’ye Almanya’nın ihracatı yüzde 15,1 artarak 7,2 milyar euroya yükseldi.