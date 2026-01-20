Renault Group’tan üçüncü yıl üst üste büyüme: Satışlar 2,3 milyonu aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Renault Group, Renault, Dacia ve Alpine markalarının tamamında pazarın üzerinde performans sergiledi.

Renault Group, 2025 yılında küresel otomotiv pazarındaki sınırlı büyümeye rağmen üst üste üçüncü kez satışlarını artırmayı başardı.

Dünya genelinde 2.336.807 adetlik satış rakamına ulaşan Grup, özellikle hibrit ve elektrikli araçlardaki güçlü ivmesiyle öne çıktı.

Avrupa’da binek araç performansıyla üst sıralara yerleşen Renault Group, elektrifikasyon stratejisinin somut sonuçlarını da ortaya koydu.

ÜÇ MARKA, TEK STRATEJİ: PAZARIN ÜZERİNDE BÜYÜME

2025’te pazarın yüzde 1,6 büyüdüğü bir ortamda Renault Group yüzde 3,2’lik artış kaydetti.

-Renault, 1.628.030 adetlik satışla yüzde 3,2 büyüdü.

-Dacia, 697.408 adetle yüzde 3,1 artış sağladı.

-Alpine, ilk kez 10 bin adedi aşarak 10.970 satışa ulaştı ve yüzde 139,2’lik rekor bir büyüme yakaladı.

AVRUPA’DA GÜÇLÜ KONUM, FRANSA’DA LİDERLİK

Renault Group, Avrupa’da 1,6 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi. Binek araç satışları yüzde 5,9 artarak pazar büyümesinin iki katını aştı. Bu performans, Grubu Fransa’da birinci otomotiv grubu konumuna taşıdı. Hafif ticari araç tarafında ise yılın ikinci yarısında toparlanma sinyalleri öne çıktı.

ULUSLARARASI PAZARLARDA ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Avrupa dışı pazarlarda Renault markası yüzde 11,7 büyüdü. Latin Amerika, Güney Kore ve Fas’taki güçlü artışlar, Grubun küresel satış performansını destekledi. Bu sonuçla Renault, dünyanın en çok satan Fransız otomobil markası olma unvanını korudu.

ELEKTRİFİKASYONDA HIZ KESİLMİYOR

Renault Group, Avrupa’da yaklaşık 400 bin hibrit araç satarak bu segmentte yüzde 35,1 büyüme sağladı. Elektrikli araç satışları ise yüzde 76,7 artışla 194 bin adede yaklaştı.

• Renault, elektrikli araç karmasını yüzde 20’nin üzerine taşıdı.

• Dacia, hibrit satışlarını bir yılda iki katından fazla artırdı.

2026’DA YENİ MODELLERLE ÜRÜN ATAĞI

Grup, 2026’da yeni Clio, Twingo E-Tech Electric, yeni A ve C segmenti Dacia modelleri ile Alpine A390’ı pazara sunmaya hazırlanıyor. Uluslararası pazarlarda ise Türkiye dahil birçok ülke için yeni modeller devreye alınacak.

“ELEKTRİFİKASYON VE TİCARİ DİSİPLİN BİRLİKTE İLERLİYOR”

Renault Group Büyümeden Sorumlu Genel Müdürü Fabrice Cambolive, sonuçların değer odaklı ürün planı ve disiplinli ticari politikanın bir yansıması olduğunu belirterek, hibrit ve tam elektrikli teknolojilerin hem müşteri beklentilerini hem de CO₂ hedeflerini aynı anda karşıladığını vurgulayarak şöyle konuştu:

Grubun ticari sonuçları, değer odaklı ürün planımız, disiplinli ticari politikamız ve tutarlı stratejimiz arasındaki güçlü uyumu açıkça yansıtıyor. Bu yıl, uluslararası pazarlardaki performansımız Avrupa’daki büyümemizi tamamlıyor.



Markalarımız ve teknolojilerimiz arasındaki tamamlayıcılık ise, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt verme gücümüzün en önemli unsurlarından biri. İki ayaklı güç aktarım stratejimiz artık tüm Grup genelinde hayata geçmiş durumda.



Renault, satışlarının üçte ikisinin elektrikli ve hibrit araçlardan oluşmasıyla CO₂ emisyonları açısından kendi segmentinde en iyi performansı gösteren genel marka konumunda yer alıyor.



Dacia ise hibrit alandaki büyümesini hızlandırıyor. Güçlü ticari performansı elektrifikasyonla aynı anda sürdürebilmemizin arkasında iki gerçek oyun değiştirici bulunuyor: Hem müşteri beklentilerini hem de CO₂ regülasyon hedeflerini aynı anda karşılayan hibrit teknolojilerimiz ve ürünlerin cazibesini artırarak satış performansını güçlendiren yüzde 100 elektrikli platformlarımız.

RENAULT: HİBRİT VE ELEKTRİKLİLERLE GÜÇLENEN MARKA

Renault markası, Avrupa’da binek ve hafif ticari toplamında ikinci sıraya yükseldi. Hibrit satışlar yüzde 17 artarken, elektrikli satışlar yüzde 72’yi aşan büyüme kaydetti. Renault 5 E-Tech Electric, Avrupa’nın en çok satan elektrikli modellerinden biri oldu.

DACİA: AVRUPA PERAKENDE PODYUMUNDA

Dacia, Avrupa perakende binek araç pazarında ikinci sıraya yükseldi. Sandero liderliğini sürdürürken, Bigster ve Spring modelleri markanın büyümesini destekledi. Satılan her dört Dacia’dan biri artık elektrikli veya hibrit.

ALPİNE: PREMİUM SEGMENTTE ÜÇ HANELİ BÜYÜME

Alpine, 2025’te yüzde 139,2’lik büyüme ile tarihinin en güçlü performanslarından birini sergiledi. Elektrikli A290’ın başarılı lansmanı ve A390 modelinin tanıtımı, markanın premium spor otomobil pazarındaki iddiasını güçlendirdi.