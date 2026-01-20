İstanbul İhracatçıları Birlikleri'nden 12,7 milyar dolarlık ihracat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla ihracatını yüzde 5,7 oranında artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 12 milyar 732 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, “İstanbul İhracatçıları, ihracatını artırmaya yönelik etkinliklerle 2025 yılını yoğun bir şekilde geçirdi. Birliklerimiz, geçtiğimiz yıl 8 farklı ülkede düzenlenen 13 önemli ve büyük fuarın Türkiye Milli Katılımını gerçekleştirdi. 15 farklı ülkede, bölgenin büyük fuarlarına info stantlı 27 katılım sağladık. Birliklerimiz, bir önceki yıl 7 olan UR-GE projesi sayısını, 2025 yılında yeni başlayan projelerimizle birlikte 9’a çıkardı.” dedi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile 2025 yılında 12 milyar 732 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,7 oranında artış sağladı. İstanbul İhracatçıları, geçtiğimiz yıl 198 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payını yüzde 5,4’e çıkardı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,7 oranında artışla 1 milyar 295 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

2025 YILINDA AB ÜLKELERİNE YAPILAN İHRACAT ARTTI

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), geçtiğimiz yıl değer bazında en fazla ihracatı 773 milyon dolar ile ABD’ye gerçekleştirdi.

Mal grupları bazında ABD’ye en fazla; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen şeker ve şeker mamulleri alt sektörü ile gemi, yat ve hizmetleri satıldı.

ABD’nin ardından değer bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç oldu. Irak’a en fazla ağaç ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller; Almanya’ya fındık ve mamulleri; Birleşik Krallık’a kâğıt ve karton ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri kapsamında şeker ve şeker mamulleri; Norveç’e ise gemi, yat ve hizmetleri ihraç edildi.

Ülke grupları bazında İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 3 milyar 301 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,7 oranında arttı.

“2025 YILINDA YAKALADIĞIMIZ İHRACAT ARTIŞI 2026’DA DA SÜRECEK”

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, “İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2025 yılını yüzde 5,7 oranında artışla tamamlayarak iyi bir yıllık ihracat rakamına ulaştı. Ülke grupları bazında önemli artışlara imza attık. Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 7,7 artışla 3 milyar 301 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 13,7 artışla 1 milyar 464 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 4,8 artışla 1 milyar 279 milyon dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 5,1 artışla 1 milyar 58 milyon dolar, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ülkelerine ise yüzde 15,2 artışla 909 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.” dedi.

İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN 2025 KARNESİ

İİB bünyesinde bulunan birliklerden;

• İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 3 milyar 856 milyon dolar,

• İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 3 milyar 743 milyon dolar,

• Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 2 milyar 244 milyon dolar,

• İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 1 milyar 341 milyon dolar,

• İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) yaklaşık 729 milyon dolar,

• İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 627 milyon dolar,

• İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise 344 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.