Almanya'nın sanayi üretimi tedarik sıkıntısı nedeniyle düştü

Tedarik sıkıntısı, Avrupa'da farklı alanlarla birlikte sanayi üretimi üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı.

Avrupa'nın dev ekonomisi Almanya'da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, “üretim için önemli miktarda malzeme sıkıntısı” nedeniyle art arda aylık azalışını ikinci aya taşıyarak eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 düştü.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti, yüzde 1 artması yönündeydi.

NİSAN 2020’DEN BU YANA EN YÜKSEK DÜŞÜŞ

Aylık yüzde 4 düşüş olarak açıklanan ağustos ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 3,5 azalış olarak revize edildi. Ağustostaki düşüş yine de Nisan 2020’den bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Veriler, eylülde bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,5 gerilediğini ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,8 ve ara malı üretimi yüzde 1,1 düştü.

Destatis, Eylül 2021’de Alman sanayi üretiminin, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 9,5 altında kaldığını belirtti.

"HAM MADDE VE ARA ÜRÜNLERDE UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN TEDARİK DARBOĞAZLARI DAHA GENİŞ BİR ALANA YAYILMAKTA”

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminde ağustosta önemli düşüşün eylül ayında da devam ettiği belirtildi. Eylülde makine mühendisliği sektöründe üretimin yüzde 3,3 oranında düştüğünün vurgulandığı açıklamada, “Ham madde ve ara ürünlerde uzun süredir devam eden tedarik darboğazları böylelikle daha geniş bir alana yayılmaktadır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

TEDARİK DARBOĞAZI ORTADAN KALKANA KADAR

Açıklamada, "Talebin çok yüksek düzeyde kalmasına rağmen, tedarik darboğazları kalıcı olarak ortadan kalkıncaya kadar, sanayi ekonomisinin görünümü karamsar kalacak.” denildi.