Alparslan Bayraktar: 2024'te rüzgar ve güneşte rekor kapasite devreye alındı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı'nda, enerji arz güvenliği sağlanırken dışa bağımlılığı da azaltacak adımlar attıklarını söyledi.

Buna göre Milli Enerji ve Maden Politikası ile bir taraftan yakıt anlamında dışa bağımlılığın azaltıldığını bir taraftan da bu santrallerin kurulumunda kullanılan ekipmanların Türkiye'de üretilmesinin sağlandığını anlattı.

2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iklim değişikliği ile ilgili ortaya konulan Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik birçok iddialı projenin hayata geçirildiğini belirten Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atıldığını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ BÜYÜK

Bayraktar, Türkiye'nin başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerjide büyük bir potansiyele sahip olduğunu anımsatarak, "Rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü son 23 yılda sıfırdan 35 bin megavatın üzerine çıkarttık. Rüzgar ve güneş enerjisi üretimimizle ülkemizdeki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılar hale geldik. Yenilenebilir enerji, artık sistemimizin istisnai bir kaynağı değil temel taşlarından biri oldu." diye konuştu.

"GÜNEŞ VE RÜZGARDA HEDEF 120 BİN MEGAVAT"

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle güneş ve rüzgarda yatırımcılara kapasite tahsisi ile birlikte yerli ekipman, yerli panel ve türbin kullanma zarureti getirdiklerini anımsatan Bayraktar, "Böylelikle rüzgar santrallerindeki türbinleri, kuleleri, kanatları, güneş santrallerindeki panelleri yerlileştirerek bu alandaki cari açığı da düşürmeye gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, geçtiğimiz yıl Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler 29. Taraflar Konferansı'nda rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkarma hedefimizi tüm dünyaya ilan ettiniz. Bizler de ortaya koyduğunuz bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik." değerlendirmesinde bulundu.

"RÜZGAR VE GÜNEŞ SANTRALLERİNİN TOPLAM KURULU GÜCÜ OLAN 6 BİN 818 MEGAVAT İLE BİR REKOR KIRIYORUZ"

Bayraktar, geçen yıl rüzgar ve güneş enerjisinde rekor seviyede kurulu gücün devreye alındığını belirterek, "Açılışını gerçekleştireceğimiz, rüzgar ve güneş santrallerinin, toplam kurulu gücü olan 6 bin 818 megavat ile bir rekor kırıyoruz. Bu yıl inşallah bu rakamın üzerine çıkacak, yeni bir 'rekor kurulu gücü' devreye alacağız. 2035 yılına kadar, her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmalarıyla özellikle sanayicilerimiz, ticarethaneler, turizm tesislerinin kendi ihtiyaçları için kuracağı santrallerle, depolamalı güneş, rüzgar ve çatı GES uygulamaları ve deniz üstü offshore rüzgar projeleri ile 120 bin megavatlık kurulu güç hedefine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

YEKA İLE 3 YIL İÇİNDE 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Bayraktar, bu yıl yeniden tasarlanan YEKA modeliyle ocak ve şubat aylarında 11 bölgede toplam 2 bin megavatlık kurulu güce sahip proje için yarışma düzenlediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

Bu yarışmalara, yerli yatırımcılarımızın yanı sıra Uzak Doğu'dan, Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan şirketler yoğun bir ilgi gösterdi ve bu sayede, büyük bir rekabet içinde geçen yarışmalarda teklifler, taban fiyata indikten sonra, lisans bedeli olarak 2 bin megavat için 220 milyon dolarlık katkı bedeli, kazanan firmalar tarafından peşin olarak ödendi. Bu projeler için önümüzdeki 3 yıl içinde, 2 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak. Böylece yaklaşık 2 milyon 300 bin hanenin elektrik ihtiyacını bu santrallerden karşılamış ve yıllık 540 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını önlemiş olacağız. Bu yıl bitmeden ekimde güneş, kasımda da rüzgar projelerinden oluşan toplamda 2 bin megavatlık yeni bir YEKA yarışması düzenlemeyi hedefliyoruz.

"KOMŞULARLA YEŞİL ENERJİ KORİDORU OLUŞTURULACAK"

Kıta Avrupası'nda geçen hafta yaşanan ve yaklaşık 60 milyon insanı etkileyen elektrik kesintilerinin dengeli bir üretim portföyünün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

Kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarını, mutlaka, kömür, doğalgaz, özellikle nükleer ve hidrolikten oluşan, baz yük santralleri ile desteklemeliyiz. Ayrıca komşu ülkelerle iletim bağlantı kapasitesi yüksek, siber saldırılara hazırlıklı, dirençli ve dinamik bir elektrik şebekesi, ekonomimiz ve günlük hayatın olağan akışı için çok kritik bir öneme sahip. Bu doğrultuda ülkemizi doğudan batıya, güneyden kuzeye kuşatacak, bir yeşil enerji koridoru oluşturacak ve böylece elektrik şebekemizi, çok daha güçlü hale getireceğiz.

YENİ YATIRIMLAR

Bayraktar, gelecek 10 yılda, 28 milyar dolarlık yatırımla, 14 bin 700 kilometre uzunluğunda, 40 gigavat kapasiteli HVDC hat, 15 bin kilometre ilave AC iletim şebekesi inşa edileceği bilgisini paylaştı.

"ELEKTRİK OTOBANI ARTACAK"

75 bin kilometrelik elektrik otobanının 10 yıl içinde 105 bin kilometreye çıkarılacağına işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: