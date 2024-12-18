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AA

Türkiye'nin enerji bağımsızlığında önemli rol oynayan ve Mersin'de yapımı devam eden nükleer enerji yatırımındaki iş gücündeki Türk çalışanların sayısı, açıklanan verilere yansıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmaya başlayan Türk mühendislerinin sayısı ile ilgili bilgi verdi.

TÜRK MÜHENDİSLER NÜKLEER ALANINDA RUSYA'DA EĞİTİM ALIYOR

Bakan Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’da nükleer alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türk mühendislerin, Türkiye'nin nükleer altyapısının ve endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacağını belirtti.

AKKUYU'DA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN TÜRK MÜHENDİSLERİN SAYISI 350'Yİ AŞTI

Eğitimlerin devam ettiği söz konusu programı başarıyla tamamlayarak Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk mühendislerin sayısının 350'yi aştığını kaydeden Bayraktar, "Türkiye, bu mega proje ve yetiştirdiği Türk nükleer enerji uzmanları ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.