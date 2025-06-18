İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail-İran arasındaki çatışmaların akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarına etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Alparslan Bayraktar, "Doğalgaz fiyatlarındaki artışları vatandaşa yansıtmamak adına çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Bunu uygulamaya da devam edeceğiz." dedi.

Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"PETROL FİYATLARI ARTTI"

İran ve İsrail arasındaki gerilimlerden ötürü petrol fiyatlarının arttığını kaydeden Bayraktar, bu fiyat artışlarının doğalgaz fiyatlarını da etkilediğini söyledi.

"DOĞALGAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLARI VATANDAŞA YANSITMAMAK İÇİN DESTEK PROGRAMINA DEVAM EDECEĞİZ"

Doğalgaz fiyatlarındaki artışların vatandaşa yansıyıp yansımayacağını değerlendiren Bayraktar, "Doğalgaz fiyatlarındaki artışları vatandaşa yansıtmamak adına çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Bunu uygulamaya da devam edeceğiz. Kabine toplantısı sonrasında yaptığım değerlendirmede de makro ölçekte hem dünyadaki etkilerini hem de Türkiye’ye etkileri noktasında bir değerlendirme yapmıştım. Zaten bütün ülkeleri etkileyecek ölçekte petrol fiyatları yükseliyor, buna paralel olacak şekilde de doğalgaz fiyatları da dünyada bir artış söz konusu olabilir.

YAZ DÖNEMİNDE TÜKETİM AZALIYOR

Tabii yaz aylarında olduğumuz için doğalgaz tüketiminin az olduğu bir dönemdeyiz. Umut ediyorum ki süreç durulur ve biraz normalleşme söz konusu olur. Ama dediğim gibi biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde destek programımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"GAZ TEDARİKİMİZ KONUSUNDA HERHANGİ BİR SIKINTI OLMAYACAK"

Doğalgaz tedarikini arz güvenliği açısından da değerlendiren Bayraktar, "Gaz tedarikimiz konusunda herhangi bir sıkıntı olamayacağını ifade ettim. İran’dan önemli bir miktarda alıyoruz. Bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade ettim." dedi.

"PETROL FİYATLARININ ARTIŞININ POMPAYA OTOMATİK OLARAK YANSIMASI SÖZ KONUSU OLABİLECEK"

Artan petrol fiyatlarının akaryakıt fiyatlarına yansımasına ilişkin soruları da yanıtlayan Bayraktar, "Akaryakıt fiyatlarında biliyorsunuz ülkemizde otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünya fiyatlarına paralel fiyatların artması burada belli dönemlerde otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıyor. Burada iki değişken var: Biri petrol değişkeni veya ürün olarak mazot ve benzin değişkeni. Burada yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Bir de dövizde bir hareketlilik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Dolayısıyla gördüğümüz ürün fiyatından bir artış yaşanıyor. Ham petrol fiyatları yukarıya gitti. Dolayısıyla fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek." ifadelerine yer verdi.

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