Dünya Kupası, ABD'de otel rezervasyonlarını artırdı

Dev spor karşılaşmaları, düzenlendikleri şehirlerde turizm potansiyelini artırıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın grup aşaması maç programlarının netleşmesiyle birlikte ABD’deki ev sahipliği yapan şehirlerde, kısa süreli konaklamalara talep adeta fırladı.

Dünya Kupası grup maçlarının oynanacağı gecelerde rezervasyonların, geçen yıla kıyasla yüzde 215 artığı belirlendi.

PLANLAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz 2026 yılları arasında düzenlenecek organizasyon nedeni ile futbolseverler planlarını şimdiden yapmaya başladı.

ABD'DE 11 ŞEHRİ HAREKETLENDİRDİ

ABD’de turnuvaya ev sahipliği yapacak 11 şehir, bu hareketlilikten en çok faydalanan merkezler arasında yer alıyor.

ATLANTA İÇİN “BÜYÜK BİR OLAY”

Sekiz Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Atlanta çevresinde yaşayan seyahat acentesi Austin Causy, yaşanan ilgiyi 1996 Olimpiyatları dönemine benzetiyor. Causy’ye göre bu organizasyon, şehir için “büyük bir olay” niteliğinde.

Normalde evlerin en az üç ay süreyle kiralanmasına izin veren yönetim, Dünya Kupası yazı için bu kuralı askıya aldı.

EV SAHİPLERİ İÇİN YENİ BİR GELİR KAPISI

Causy, pahalı maç biletlerine para harcamak yerine evini kiralayarak ailesiyle yapacağı tatili finanse etmeyi planlıyor. Bu yaklaşımın yalnızca kendisine özgü olmadığı belirtiliyor. Airbnb verilerine göre, platformdaki ev sahipleri Dünya Kupası süresince toplamda 210 milyon dolara kadar gelir elde edebilir.

ABD’nin 1994’te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda bugünkü kısa süreli kiralama platformları yoktu. Spor ekonomisti ve College of the Holy Cross öğretim üyesi Victor Matheson’a göre bu model, büyük organizasyonlar sırasında artan konaklama talebini karşılamak için oldukça verimli.

Matheson, kısa süreli kiralamaların avantajına dikkat çekiyor: