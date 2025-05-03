Alparslan Bayraktar duyurdu: Karadeniz'den yeni müjde gelebilir

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuk olduğu canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

Avrupa ülkelerinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide herhangi bir sorun yaşamadığının altını çizerek, "Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi, 'Bunun sebebi şudur' demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok" diye konuştu.

"KARADENİZ'DEN YENİ BİR MÜJDE GELEBİLİR"

Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2028 yılında devreye gireceğini ifade eden Bayraktar, ayrıca bu ay içinde Karadeniz'den yeni bir müjdeli haberin gelebileceğini de söyledi.

Bölgede devam eden enerji kaynaklarına yönelik arama faaliyetlerine dikkat çeken Bayraktar, "Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, MACARİSTAN'DA PETROL ARAYACAK"

Türkiye'nin uluslararası enerji alanındaki rolünün altını çizen Bayraktar, "Türkiye, Macaristan'da petrol arayacak" açıklamasında bulundu.