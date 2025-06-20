Alparslan Bayraktar'dan Rusya Enerji Bakanı Tsivilev ile iş birliği görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut enerji projeleri ve geleceğe yönelik yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Tsivilev ile bir araya geldiklerini belirtti.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ

Alparslan Bayraktar, görüşmeyle ilgili , şunları kaydetti:

Görüşmemizde bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri ile arz güvenliğinin taşıdığı stratejik önemi ele aldık.

YENİ İŞ BiRLİĞİ ALANLARI GÖRÜŞÜLDÜ