Bakan Bayraktar: Azerbaycan’la 33 milyar metreküplük doğalgaz anlaşması yaptık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Azerbaycan ile yapılan yeni anlaşma kapsamında Abşeron Sahası’ndan yıllık 2,25 milyar metreküp olmak üzere toplamda 33 milyar metreküp doğalgazın Türkiye’ye ulaştırılacağını söyledi.

Anlaşmanın 15 yıllık bir dönemi kapsadığını belirten Bayraktar, “Cuma günü nihai müzakereleri tamamladık. Çok yakında imzalar atılacak. Bu gaz, Hazar Denizi üzerinden boru hattıyla ülkemize gelecek ve uygun fiyatlı olacak” dedi.

2026, ENERJİ ARAMALARINDA KRİTİK YIL OLACAK

Bayraktar, Türkiye’nin yerli ve milli enerji hamlelerine de değinerek 2026 yılının yeni keşifler açısından önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Orta ve Doğu Karadeniz’de lokasyonları belirlenmiş kuyularda sondaj planlandığını aktaran Bayraktar, bu çalışmaların enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ifade etti.

DİYARBAKIR'DA KAYA PETROLÜ İÇİN YATAY SONDAJ

Diyarbakır’daki kaya petrolü aramalarına ilişkin de bilgi veren Bayraktar, bu yıl ilk yatay sondajın yapılacağını açıkladı. Üç yıllık bir plan çerçevesinde toplam 24 kuyunun açılmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, “Başarılı olunması halinde Diyarbakır, Gabar’ın da ötesinde bir potansiyele sahip olabilir” dedi.

Bayraktar ayrıca Somali açıklarındaki derin deniz sahasında 7 kilometrelik sondaj planlandığını, Sinop ve Trakya’daki santraller için de görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

NÜKLEER ENERJİDE YERLİ KATKI VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Nükleer enerji projelerinde temel beklentilerinin en iyi teknoloji ve en uygun fiyat olduğunu dile getiren Bayraktar, yerlileştirmenin de öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi.

Yeni santrallerde reaktörlerin yüzde 55’inde yerli ekipman ve yerli sanayi kullanımının amaçlandığını belirten Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali kapsamında yetiştirilen insan kaynağının Sinop ve Trakya projelerinde de değerlendirileceğini kaydetti.