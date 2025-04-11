Alparslan Bayraktar: Sakarya'da günlük doğalgaz üretimi 9,5 milyon metreküpe çıkacak

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen 18. IICEC Enerji ve İklim Forumu’na katıldı.

Bakan Bayraktar, Türkiye’de enerji piyasalarının mevcut durumu ve gaz sahalarında üretilen doğalgaz miktarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Alparslan Bayraktar, enerji dönüşümünde önceliğin enerji verimliliği olduğunu belirterek, ‘‘Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 8,8 milyon metreküp gaz üretiyoruz. 3,8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahası’ndan karşılıyoruz. Nisan ayı sonunda doğalgaz üretimimiz bu sahada 9,5 milyon metreküpe ulaşacak. Yıllık 7,5 milyar metreküp doğalgaz üreteceğiz. Yeni keşifler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.’’ açılmasında bulundu.

‘‘ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCELİĞİMİZ ENERJİ VERİMLİLİĞİ’’

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji dönüşümü konusunda önceliğinin enerji verimliliği olduğuna da dikkat çekti. Bakan Bayraktar, ‘‘Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda çok büyük potansiyeli var. Enerji dönüşümünde önceliğimiz enerji verimliliği. Kapsamlı bir enerji dönüşümü vizyonuyla ilerliyoruz. Son 3 yılda ortaya koyduğumuz enerji yoğunluğunu düşürme politikalarımızı sürdüreceğiz.’’ sözlerini ifade etti.

‘‘TERÖRDEN TEMİZLENEN GABAR’DA GÜNLÜK 80 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ YAPILIYOR’’

Gabar’da üretilen petrol miktarına ilişkin de konuşan Bayraktar, ‘‘Türkiye’de arama yapmanın önünde farklı engeller vardı. Bu engelleri aşarak terörden temizlenen Gabar’da petrolü bulduk. Gabar’da günlük 80 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Çok daha büyük potansiyel var.’’ diye konuştu.

‘‘DİYARBAKIR’DA ANKONVANSİYONEL ÜRETİM İLE İLGİLİ YENİ BİR ORTAKLIK OLUŞTU’’

Ankonvansiyonel enerji üretimi ile ilgili program içinde çalışmalar yaptıklarını da açıklayan Bakan Bayraktar, ‘‘Türkiye mutlaka ankonvansiyonel üretim ile ilgili bir program içinde olmalı. Diyarbakır’da 4 sahada ankonvansiyonel üretim ile ilgili yeni bir ortaklık oluştu. Amerikalı şirketlerle Türkiye petrolleri arasında ortaklık oluştu. Türkiye önümüzdeki yıllarda muazzam bir oyun değiştirici etkisi olacak bir sürece giriyor. Trakya ve Güneydoğu’daki sahalarda da stratejimizi kararlılıkla uygulayacağız. Petrol ve Doğalgaz yok söylemini kenara koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.’’ şeklinde konuştu.